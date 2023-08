Hayley Williams se revoltou com comentários machistas AFP / ANGELA WEISS A vocalista da banda Paramore, Hayley Williams, se revoltou com alguns comentários machistas que recebeu dos fãs de bandas de rock, como Metallica, Iron Maiden e Foo Fighters. Tudo isso porque o grupo precisou adiar alguns shows nos Estados Unidos por ela ter contraído uma infecção no pulmão e alguns “roqueiros” reclamarem. A cantora, com seu jeito sem papas na língua (como os fãs já estão acostumados), não ficou calada e rebateu as críticas. A vocalista da banda Paramore, Hayley Williams, se revoltou com alguns comentários machistas que recebeu dos fãs de bandas de rock, como Metallica, Iron Maiden e Foo Fighters. Tudo isso porque o grupo precisou adiar alguns shows nos Estados Unidos por ela ter contraído uma infecção no pulmão e alguns “roqueiros” reclamarem. A cantora, com seu jeito sem papas na língua (como os fãs já estão acostumados), não ficou calada e rebateu as críticas.









Ela ainda se desculpou “pela decepção e frustração” que sua doença causou no público que se planejou para ir aos shows. “Fazer turnês aos 34 anos é diferente do que era aos 16, quando sair de casa parecia a maior das aventuras. Até mesmo nos meus 20 anos, eu me beneficiava do movimento constante. Era uma distração perfeita para questões pessoais e minha própria mente”, afirmou.





“Nessa idade, tenho minha vida em casa, uma comunidade, um cachorro, minhas irmãs e o resto da minha família que está envelhecendo... Eu e o Alf fazemos caminhadas pelo bairro com minha vizinha idosa e seu cachorro. É muita coisa para deixar para trás”, completou.





Ela continuou: “Mas, em seguida, subimos ao palco e durante 2 horas vejo o mundo através dessa visão alegre, esperançosa e ampla. É uma perspectiva que simplesmente não consigo ter em casa. E é muito curativa - especialmente porque sou obcecada e viciada em acompanhar diariamente as notícias locais, nacionais e globais”. Segundo Hayley, a turnê tem feito muito bem a ela.

Hayley publicou no Discord um novo pronunciamento sobre os shows cancelados, explicando que ela foi a pessoa quem ficou doente, e que a banda NÃO estava com intoxicação alimentar, após surgirem rumores de que isso teria acontecido devido ao lanche da The Crave Box. %uD83D%uDEA8



Leia a... pic.twitter.com/TXqmiEnjxM %u2014 Paramore Brasil (@paramorebrasil) July 28, 2023

Críticas

Após a explicação da artista, fãs de outras bandas de rock a criticaram nas redes sociais por adiar shows devido à doença, aos 34 anos, enquanto outros metaleiros mais velhos sobem ao palco em condições piores. “O Metallica consegue… Iron Maiden consegue, todos muito mais velhos que você, amor”, escreveu um internauta.





Hayley não deixou barato e respondeu: “Nem o James [Hetfield] nem o Bruce [Dickinson] vão chupar seu pau por isso, AMOR.”





Outro comentário também irritou a cantora. “Hayley fica doente e cancela shows e fica reclamando sobre como é difícil ter 34 anos… Dave Grohl cai do palco, quebra a perna e retoma o set em uma cadeira de rodas, aos 50 anos… ela é uma v*dia mimada hipócrita”, disse.





A artista também fez questão de rebater: “Eu estava com uma infecção no pulmão, seu merdinha! Não um membro quebrado. Com uma dessas coisas você pode cantar por 2 horas, com a outra não. Mas não se preocupe! Os shows foram adiados, não cancelados, por apenas uma semana. Talvez você devesse ir a um deles.”





Logo depois ela ironizou: “Chorando de rir comigo mesma, amo quanto tenho muito, muito tempo livre.”

As patadas dela estão de volta... %uD83E%uDD2D



Hayley respondeu alguns comentários do Twitter, sobre a doença que ocasionou o adiamento de shows nos EUA, e que ironizavam o texto de Hayley explicando que, como não é mais adolescente, o corpo dela responde diferente a estar na estrada por%u2026 pic.twitter.com/auTbeF7zE2 %u2014 Paramore Brasil (@paramorebrasil) July 30, 2023





A vocalista do Paramore também fez questão de dizer que essas bandas citadas pelos roqueiros não compactuam com este tipo de comentário. Alguns deles, inclusive, já viram seus shows ao lado do palco e a tratam com respeito.





“Os caras da internet têm se sentido pressionados pela minha proximidade com o Rock e seus subgêneros desde 2005. A única coisa que mudou é a plataforma em que eles vomitam ignorância”, afirmou. “Não pense por um segundo que suas bandas favoritas – de Metal ou Punk ou outra coisa – apoiam sua merda de estilo de vida incel”, acrescentou.





Por fim, ela conclui: “Muitas dessas bandas já viram nossos shows ao lado do palco e sempre nos tratam com respeito. Por quê? Porque eles não se sentem ameaçados por uma mulher na frente de uma banda ótima em um gênero completamente diferente de música.”