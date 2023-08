677

Angus Cloud, o Fezco, e Zendaya, Rue, em 'Euphoria' Reprodução/Redes sociais Há outros projetos inéditos de Angus Cloud, ator de "Euphoria" que morreu nesta segunda-feira (31/7). Os fãs do artista, que deu a vida a Fezco na série da HBO, poderão vê-lo em filmes e materiais publicitários. Antes da produção, ele era garçom e foi descoberto por acaso pela produtora do seriado de sucesso.

Além de "Euphoria", o ator trabalhou em apenas um filme, "North Hollywood", de 2021. Com direção de Mikey Alfred, ele é um dos personagens secundários do longa, que narra a história de um jovem que tem que decidir se vai seguir o futuro que seu pai quer ou o próprio sonho em se tornar um skatista profissional. A produção tem ainda as atuações de Ryder McLaughlin e Sunny Sulji.

Em 2023, Cloud está previsto para aparecer nos dramas "The Line" e "Your Lucky Day" -neste último, dirigido por Dan Brown, ele trabalha no papel de protagonista. No terror "Your Lucky Day", a história é ambientada na véspera de Natal, em uma pequena loja de conveniência, quando uma pessoa é feita refém por causa de um bilhete de loteria de US$ 156 milhões. Já "The Line" é se passa em uma universidade é e estrelado por John Malkovich.

Ainda em projetos vindouros, o ator recentemente terminou de filmar "Freaky Tales", novo longa de Ryan Fleck e Anna Boden -diretores de "Capitã Marvel"- e com Ben Mendelsohn e Pedro Pascal no elenco. Ele também estava escalado para o novo longa dos diretores das últimas sequências de "Pânico", Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, onde contracenaria com a atriz Melissa Barrera, mas as filmagens ainda estavam para acontecer.

Angus Cloud ainda estrelou clipes de Noah Cyrus, Juice WRLD e a dupla Becky G e Karol G.

No ano passado, o ator também foi convidado para diversos eventos de moda em Nova York, entre os quais desfiles de Thom Browne e da Coach, além de ter estrelado campanhas publicitárias, como uma da Fila com o título "apaixone-se de novo", que envolvia um curta-metragem dirigido por Mark Seliger e também estrelado por Luke Wilson e Adesuwa Aighewi.