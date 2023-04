Vídeo: Zendaya canta músicas de 'Euphoria' no Coachella

Simplesmente Zendaya fazendo uma aparição surpresa e cantando no show do Labrinth no Coachella %u2764%uFE0F%u200D%uD83D%uDD25 pic.twitter.com/hEXUkdx2bl — Tracklist (@tracklist) April 23, 2023

Zendaya apareceu de surpresa durante o show de Labrinth no festival de música Coachella, na noite deste sábado (22/4), na Califórnia, Estados Unidos. A atriz possui algumas músicas mas, há sete anos, se dedica a trabalhos cinematográficos.

Ela subiu ao palco para apresentar "All For Us" e "I'm Tired", músicas do artista que compõem a trilha sonora da série "Euphoria" (HBO), na qual ela é protagonista.

"Eu não consigo expressar gratidão o suficiente por essa noite especial. Obrigada ao meu irmão Labrinth por me convidar e proporcionar o espaço mais lindo e seguro para estar no palco novamente. Não consigo agradecer o suficiente pelo amor que recebi, sou muito grata", escreveu a artista no Instagram.

%uD83D%uDCF9 Zendaya via Instagram Stories: %u201CQueria que vocês entendessem o quão alto estava ontem%u2026quando eu falo isso, é exatamente assim que estava na minha orelha, meu microfone pegou cada um de vocês%uD83D%uDCAB + pic.twitter.com/tHDnEmIZ6k — Zendaya Brasil (@zendayabr) April 23, 2023

Ela disse que o convite foi de última hora e que nunca ouviu tantos gritos em toda a vida. "Pensei 'só vou me divertir' e foi muito legal. Assim que virei a esquina, não consegui ouvir nada além de vocês. Obrigado a todos por me receberem de braços abertos no palco."

Confira o videoclipe original de "All for us", com Zendaya: