Ator Angus Cloud morreu nesta segunda-feira aos 25 anos Patrick T. FALLON / AFP

Morreu, nesta segunda-feira (31/7), o ator Angus Cloud, conhecido por ter atuado na série "Euphoria". De acordo com informações do site "TMZ", Angus, que tinha 25 anos, estava na casa de sua família, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O motivo da morte não foi informado.