Harry Styles começou a 'Love on tour' em setembro de 2021 Ben Stansall / AFP O cantor britânico Harry Styles encerrou a série de 173 shows da "Love On Tour" como a quarta turnê com maior arrecadação de todos os tempos. De acordo com a Billboard, o artista faturou US$ 590,3 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões). Desse dinheiro, ele doou US$ 6,5 milhões (aproximadamente R$ 30 milhões) para instituições de caridade.

De acordo com a Billboard, Harry entrou em 4° lugar na lista de turnês com maiores arrecadações de todos os tempos, atrás de Elton John (US$ 939,1 milhões); Ed Sheeran (US$ 776 milhões); e U2 (US$ 736 milhões). Vale ressaltar ainda que Taylor Swift pode ultrapassar essa marca com a “The Eras Tour” e a previsão, de acordo com a Pollstar, é que ela chegue a US$ 728 milhões apenas nos Estados Unidos, fora as datas internacionais já anunciadas.



Doação

Com todo este dinheiro arrecadado, Harry Styles decidiu abrir mão de parte dele para doação. A turnê doou US$ 6,5 milhões, ou seja, cerca de R$ 30 milhões para instituições de caridade. O destino varia entre organizações que beneficiam crianças em estado de vulnerabilidade, agregam a comunidade LGBTQIAPN+, lutam contra a violência armada, a desigualdade social e investe na educação de crianças pretas.