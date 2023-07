SIGA NO

Jennifer Anniston e Courteney Cox comemoram aniversário de 60 anos de Lisa Kudrow Reprodução/Instagram As estrelas do famoso seriado "Friends", Jennifer Aniston (Rachel Green), 54, e Courteney Cox (Monica Geller), 59, comemoraram o aniversário de 60 anos da amiga Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), nesse domingo (30/7). Com apelidos carinhosos e registros de momentos juntas ao longo dos últimos 30 anos, as atrizes demonstraram que a amizade entre elas permaneceu intacta desde 1994.

Ela ainda divulgou o apelido que deu à Lisa: “Eu aprecio você... eu amo você, minha doce Floosh. Uma das comediantes/atrizes mais talentosas com quem tive a grande honra de trabalhar por todos esses anos gloriosos e ainda mais por vir! Feliz aniversário da Lisa!”









Do mesmo modo, Courteney destacou as qualidades de Lisa e o quanto ela valoriza a amizade das duas: “Feliz Aniversário meu Loot. Esta é minha segunda tentativa: o ChatGPT não lhe deu nem de longe o amor que sinto por você. Você é a pessoa mais inteligente, engraçada e atenciosa. Eu sempre me sinto vista e amada quando estou perto de você. Esse é o presente que você dá para aqueles que você ama.”





Lisa Kudrow compartilhou uma foto no Instagram Stories com um bolo que contém a vela de 60 anos e agradeceu todas as mensagens de carinho. Ela contou que seu pedido foi para todos os seus 8,5 milhões de seguidores.