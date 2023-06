Morre Paxton Whitehead, famoso por aparições em 'Friends' e 'Mad About You'

677

Paxton Whitehead atuou em 'Friends' ao lado de Jennifer Aniston (foto: Reprodução/Redes sociais)

O renomado ator Paxton Whitehead, conhecido por seu trabalho em populares séries de televisão como 'Friends', 'Back to School' e 'Mad About You', faleceu aos 85 anos na última sexta-feira (16/6). Ele estava internado em um hospital em Arlington, Virgínia, nos Estados Unidos.

A notícia de seu falecimento foi confirmada por seu filho, Charles Whitehead. Ainda não foram divulgadas informações sobre a causa de sua morte.

Nascido na Grã-Bretanha, Whitehead teve uma carreira de destaque no mundo do teatro. Em 1981, foi indicado ao prêmio Tony na categoria Melhor Ator Coadjuvante em um Musical por sua interpretação de Pellinore na peça 'Camelot de Lerner & Loewe'.

Além disso, marcou presença em outras 16 produções da Broadway de 1962 a 2018, atuando em peças como 'My Fair Lady', 'Lettice and Lovage', 'Noises Off' e 'The Importance of Being Earnest'.