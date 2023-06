Morre Luiz Schiavon, do RPM

677

Luiz Schiavon, fundador do RPM (foto: Reprodução/Instagram) Morreu nesta quinta-feira (15/6) o fundador do grupo RPM, Luiz Schiavon, aos 64 anos. A família emitiu o comunicado e informou que ele vinha “lutando bravamente contra uma doença autoimune há 4 anos”. O tecladista e compositor passou por uma cirurgia de tratamento e não resistiu.





“É com pesar que a família comunica o falecimento de Luiz Schiavon. Ele vinha lutando bravamente contra uma doença autoimune há 4 anos mas, infelizmente, ele teve complicações na última cirurgia de tratamento e não resistiu”, disse a família nas redes sociais.





“Esperamos que lembrem-se dele com a maestria e a energia da sua música, um legado que ele nos deixou de presente e que continuará vivo em nossos corações. Despeçam-se, ouvindo seus acordes, fazendo homenagens nas redes sociais, revistas e jornais, ou simplesmente lembrando dele com carinho, o mesmo carinho que ele sempre teve com todos aqueles que conviveram com ele”, concluíram.