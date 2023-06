Astrud Gilberto, ícone da Bossa Nova, morre aos 83 anos

677

Astrud Gilberto foi a primeira mulher a vencer um Grammy de Música do Ano, em 1965 (foto: Getty Images)

Morreu, na noite dessa segunda-feira (5/6), a cantora Astrud Gilberto, aos 83 anos. O falecimento foi comunicado pela neta da artista, Sofia Gilberto, na madrugada desta terça-feira.

“Minha vovó Astrud Gilberto fez essa música pra mim, se chama Linda Sofia. Inclusive ela queria que meu nome fosse Linda Sofia. A vida é linda, como diz a música, mas venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje e está ao lado do meu avô João Gilberto”, publicou a garota. João Gilberto faleceu em julho de 2019, aos 88 anos.

Ela ainda ressaltou a importância da avó para a música brasileira e para a Bossa Nova. “Astrud foi a verdadeira garota que levou a bossa nova de Ipanema para o mundo. Foi a pioneira e a melhor. Aos 22 anos, deu voz à versão em inglês de “Garota de Ipanema” e ganhou fama internacional. A música, um hino da Bossa Nova, se consagrou como a segunda mais tocada em todo o mundo, principalmente por sua causa”, afirmou.

A publicação termina com uma declaração de amor de Sofia para a avó. “Amo e amarei Astrud eternamente e ela foi o rosto e a voz da bossa nova na maior parte do planeta. Astrud estará para sempre em nossos corações e neste momento temos que celebrar Astrud”, disse.

Quem foi Astrud Gilberto

Nascida Astrud Evangelina Weinert, em 1940, a baiana se mudou com a família ainda criança para o Rio de Janeiro. Já em terras cariocas, a futura voz da Bossa Nova conheceu e se tornou grande amiga de outro ícone da MPB: Nara Leão. Inclusive, foi ela que incentivou que Astrud iniciasse a carreira em 1960.

Também foi a amiga que a apresentou para João Gilberto. O casamento aconteceu em 1959. Da relação, nasceu João Marcelo Gilberto.

Quatro anos depois do casamento, o jovem casal se mudou para os Estados Unidos. Em terras americanas, Astrud participou de um álbum com um dos maiores nomes do jazz, o saxofonista Stan Getz. Após as gravações, Astrud e João se separaram.

Também em 1963, a cantora explodiu nas paradas de sucesso com uma versão em inglês de ‘Garota da Ipanema’. O sucesso foi tanto que ela foi chamada para trabalhar em Hollywood. Em 1964, ela apareceu cantando o hit no filme ‘Turma Bossa Nova’ ou ‘Get yourself a college girl’.

No longa estrelado por Nancy Sinatra e Chad Everret, Astrud apareceu como ela mesma, seu grande sucesso. Até hoje, a ‘The girl from Ipanema’ é uma das músicas brasileiras mais tocadas no mundo.

Em 1965, ela foi a vencedora do Grammy de Música do Ano, sendo a primeira mulher a vencer na categoria, justamente com sua canção de maior sucesso. Astrud também recebeu o prêmio Latin Jazz USA pelo conjunto de sua obra em 1992 e foi incluída no International Latin Music Hall of Fame em 2002.

Naquele ano, a cantora tirou uma “folga indeterminada” dos palcos, para onde nunca mais voltou. Conhecida pela luta pelos direitos dos animais, Astrud passou parte da aposentadoria como pintora, acompanhada da família.