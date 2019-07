João Gilberto, um dos pais da Bossa Nova, morre aos 88 anos

O músico João Gilberto, uma das lendas da bossa nova, morreu, aos 88 anos.

"Meu pai morreu. Sua luta foi nobre, ele tentou manter sua dignidade ao perder sua soberania", escreveu seu filho João Marcelo no Facebook sobre o emblemático músico.

As causas da morte do músico, que vivia no Rio de Janeiro, não foram informadas até o momento.

O pai mais perfeccionista da Bossa Nova subiu nos maiores palcos mundo para seus shows de voz e violão.

Entre suas muitas canções antológicas destacam "Desafinado", "Garota de Ipanema", "Chega de saudade", "Rosa Morena", "Corcovado" e "Aquarela do Brasil".

"João mudou para sempre a música do mundo. Ele ensinou delicadeza ao Brasil, trouxe a modernidade. É uma perda irreparável", reagiu em comunicado a cantora Gal Costa ao anúncio do falecimento.

À altura de sua genialidade, a vida para João Gilberto nunca foi fácil. Seu perfeccionismo beirava a obsessão neurótica. Sue lado excêntrico e sua fobia social - ele viveu recluso por anos - eram tão conhecidos como seu talento.

"A importância dele é incalculável porque ele foi a principalvoz do movimento musical brasileiro mais conhecido do mundo e foi revolucionário quase que involuntariamente", avaliou meses atrás à AFP Bernardo Araujo, crítico de música do jornal O Globo.

"Ele foi, pelo menos no Brasil, o primeiro cantor que não precisou de um vozeirão para cantar. Ele cantava baixinho, como um sussurro, com um violão virtuoso de acompanhamento", acrescentou o crítico.

- "Tristeza não tem fim" -

Por anos, João Gilberto se viu envolvido em um conflito entre dois de seus três filhos, João Marcelo e Bebel Gilberto, também músicos, e sua última esposa, Claudia Faissol, uma jornalista 40 anos mais nova que ele e mãe de sua filha adolescente.

Bebel e João Marcelo acusam Claudia Faissol de se aproveitar da fraqueza do pai e provocar sua ruína.

Sinalizando essas tensões, em sua mensagem no Facebook, João Marcelo escreveu neste sábado: "Agradeço à minha família (meu lado da família) por estar lá para ele".

No final de 2017, sua filha Bebel obteve sua tutela, quando já não podia cuidar de sua saúde e de suas finanças devido à sua fragilidade física e mental.

"Gostaria que ele tivesse um final de vida feliz e tranquilo", disse João Marcelo, filho do casamento de João Gilberto com a cantora Astrud Gilberto, à revista Veja em abril do ano passado.

Bebel nasceu de seu segundo casamento, com a cantora Miúcha, que faleceu em dezembro do ano passado. diciembre pasado.

João Gilberto se viu obrigado a abandonar o apartamento que ocupava no Leblon porque não pagava o aluguel há meses. Desde meados de 2008 passou a morar em uma casa na Gávea, supostamente emprestada pela empresária Paula Lavigne, ex-mulher do cantor Caetano Veloso.

A maioria dos brasileiros o viram pela última vez em um vídeo em 2015, onde apareceu muito magro e de pijama cantando "Garota de Ipanema" para sua neta acompanhado de seu violão.