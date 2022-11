Wanda Sá grava o 'lado B' da bossa nova

Wanda Sá trabalhou ao lado do produtor mineiro Nelson Faria no projeto do álbum (foto: Nana Moraes/Divulgação)

Na opinião da cantora, violonista e compositora Wanda Sá, a bossa nova se renova sempre. Fiel a esse pensamento, ela lança nas plataformas digitais o álbum "Bossa sempre nova" (Biscoito Fino), com músicas de Tom Jobim, Maysa, Garoto, Oscar Castro-Neves, Sérgio Ricardo, Altamiro Carilho, além do clássico norte-americano "Tenderly" (Jack Lawrence). A produção e os arranjos são do músico mineiro Nelson Faria.









A cantora lembra que a primeira música que lhe veio à cabeça para fazer o projeto foi “Duas contas” (Garoto). “É uma canção emblemática na minha vida. A gente fazia parte de uma academia de violão que o Roberto Menescal mantinha, no Rio de Janeiro, na qual eu, Edu Lobo, Nelsinho Motta e Marcos Valle, toda essa minha geração, dávamos aulas de violão”, comenta.









“No final do dia, quando acabavam as aulas, a gente se reunia para tocar e o ‘Duas contas’ era uma música que gostávamos de tocar sempre. Acho até que foi uma das primeiras que aprendi a tocar no violão. Nesse disco, a gente fez nela uma levada um pouquinho diferente, para que ficasse com um sabor de hoje.”

Quando começou a juntar o repertório, Wanda se lembrou também de uma música do cantor e compositor paulista Sérgio Ricardo (1932-2020) chamada “Nosso olhar” e resolveu incluí-la no álbum. “Queria lembrar também a cantora carioca Silvinha Telles (1934-1966), talvez uma das primeiras a cantar bossa nova, e também outra cantora carioca, Maysa (1935-1977), que era uma compositora muito forte naquela época também. Então juntei esse repertório, mostrei para o Menescal, que adorou, mas disse que estava muito envolvido com outros projetos. Aí, resolvi mostrar para o Nelsinho Faria”, conta.





Participação O mineiro “se envolveu, abraçou o projeto como se fosse uma coisa dele”, diz Wanda. “E fomos, devagarzinho, pensando música por música, nas levadas, nas harmonias e quem faria o quê. Por exemplo, gravei o ‘Sei que vou te amar’ com a participação do Morelenbaum, uma vez que a ideia era voz e cello. Fomos fazendo e montando o repertório e as participações.”





Ela cita que “são somente oito canções” diz que os músicos que foram convidados fazem parte de sua vida, como o pianista Adrianinho Souza. “Foi um projeto bem amoroso. Infelizmente, o álbum não sairá em formato de CD físico. Acabamos de lançá-lo em um teatro lindo, em Ilhabela (SP), foi espetacular. Quando acabou o show, me deu muita tristeza por não ter o disco para vender, para que as pessoas pudessem sair com ele na mão. É frustrante, mas é assim que é hoje em dia”, comenta a cantora.





Como “Bossa sempre nova” tem apenas oito faixas, Wanda Sá conta que já está pensando em um outro disco. “Eu e Nelsinho estamos bolando o volume 2.”







Repertório

» “Sucedeu assim” (Tom Jobim & Marino Pinto)

» “Eu sei que vou te amar” (Vinícius de Moraes & Tom Jobim), com a participação de Jaques Morelenbaum (cello)

» “Chora tua tristeza” (Luverci Fiorini & Oscar Castro-Neves)

» “Tenderly” (Jack Lawrence)

» “Duas contas” (Garoto)

» “Ouça” (Maysa)

» “O nosso olhar” (Sérgio Ricardo)

» “Tu e eu” (Altamiro Carrilho & Armando Nunes). Participação de Nelson Faria nos vocais





“BOSSA SEMPRE NOVA”

• Wanda Sá

• Biscoito Fino (oito faixas)

• Disponível nas plataformas digitais