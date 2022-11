"Deadwind" volta com sua Sherlock eficiente e atormentada

Na terceira temporada de "Deadwind", a detetive Sofia Karppi (Pihla Viitala) está de volta às investigações, embora siga atormentada por acontecimentos na vida pessoal (foto: NETFLIX/DIVULGAÇÃO )

Séries policiais nórdicas são um gênero à parte. De maneira geral, têm alguns pontos em comum: assassinatos com requintes de crueldade e estranheza, detetives atormentados com vidas pessoais cheias de problemas e cenários gélidos e cinzentos. A finlandesa “Deadwind” tem isso tudo e, mesmo sem inventar a roda, segura o espectador com narrativas bizarras a cada nova temporada.