Warner exibe maratona da última temporada de 'Friends'

Joey (Matt LeBlanc), Ross (David Schwimmer) e Charlie (Aisha Tyler): triângulo amoroso em 'Friends' (foto: WARNER/DIVULGAÇÃO)

Pouco se sabe sobre a aguardada (e adiada, graças à pandemia) reunião de "Friends". O que há de mais concreto é que o reencontro de Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Matthew Perry foi gravado no início deste mês em um estúdio da Warner Bros em Burbank, Califórnia, palco das 10 temporadas da comédia (1994-2004).





O projeto da HBO Max – a plataforma de streaming chega ao Brasil em junho –, pelo que o próprio Schwimmer afirmou, não vai pôr em cena Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey e Chandler. Os atores interpretarão eles mesmos. A data de lançamento não foi anunciada.





“Serei David. Não teremos um script, não viveremos os personagens. Seremos nós mesmos, pessoas reais. Haverá um segmento em que vamos ler alguma coisa”, afirmou o intérprete de Ross em entrevista ao “The Graham Norton Show”, antes das gravações na Califórnia.





PINCEL

Último da turma a entrar no Instagram, Matthew Perry postou, em 10 de abril, uma foto dos bastidores. “Segundo antes de comer um pincel de maquiagem. Sem falar no reencontro com meus amigos”, escreveu ele na legenda. Pouco depois a postagem foi apagada.





Parte do cenário será o apartamento de Mônica, em Nova York. Os criadores da série, Marta Kauffman e David Crane, assinam o especial. Cada ator do revival deve embolsar cerca de US$ 3 milhões a US$ 4 milhões. Haverá um apresentador, mas o nome ainda é mantido em sigilo.









O último ano da série começa com os amigos em Barbados, depois da conferência de Ross e de acontecimentos polêmicos, como o beijo de Ross em Charlie (Aisha Tyler), a então namorada de Joey. Rachel e Joey também haviam se beijado, mas sofrem pensando em como contar a Ross. O antigo namorado de Phoebe, Mike (Paul Rudd), surge na ilha e a surpreende com um pedido de casamento.





Phoebe, Monica e Chandler descobrem todo o drama romântico ao escutar, através das paredes do hotel, as conversas amorosas de Joey e Rachel, de um lado, e de Ross e Charlie, do outro. Sentindo que está enganando Joey, Ross o procura para confessar que deseja sair com Charlie. Da mesma forma, Joey quer confessar a Ross seus sentimentos por Rachel.





“FRIENDS”

