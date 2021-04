Sérgio Santos homenageia a comida africana no festival on-line Sabor & Som

Sérgio Santos será a atração de sábado do Festival Sabor & Som (foto: Paulo Santos/divulgação)

Comida e música, quando são de qualidade, quem precisa de mais? Juntas, então, melhor ainda. Desta sexta-feira (23/4) até domingo (25/4), o 1º Festival Sabor & Som vai reunir chefs e artistas a partir de um norte: pratos e shows se inspiram nas culturas indígena, africana e europeia, que formam a sociedade brasileira.





Cada dia é dedicado a uma cultura. A partir das 15h, a chef convidada explica o passo a passo de um cardápio completo (entrada, prato principal e sobremesa). Às 19h, o músico se apresenta, dialogando com o tema do dia.





O cantor, compositor, instrumentista e arranjador mineiro Sérgio Santos fará o show de sábado (24/4). Gravado no New Doors, no Bairro Santa Lúcia, em BH, o registro apresenta Santos com seu violão na principal sala do estúdio.





vacina contra a COVID-19.



''Tocar em casa, ao vivo, é uma sensação muito estranha. Você termina a música e fica esperando aplauso'' Sérgio Santos, cantor e compositor



“Estar sozinho foi inclusive uma exigência que fiz, porque não estou dando mole mesmo. Tenho gostado muito do formato voz e violão”, comenta Sérgio, que já tomou a primeira dose dacontra a COVID-19.





O repertório traz canções ligadas à comida africana, como “Quitanda das iaôs” (do álbum “Áfrico”, 2002) e “Vatapá” (de Dorival Caymmi). “Também peguei minhas coisas que têm relação com a África, como 'Ganga Zumbi' e 'Kê kê rê kê', além de alguns sambas”, ele conta.





Durante a pandemia, Santos vem fazendo lives e shows gravados. Passado um ano da crise sanitária, a ausência de público ainda lhe causa estranheza. “Para ser sincero, o estúdio, como é ambiente de música a que estou habituado, não me induz a presença de público. Agora, tocar em casa, ao vivo, é uma sensação muito estranha. Você termina a música e fica esperando aplauso. Tenho que imaginar alguma coisa que não está rolando”, comenta.









PROGRAMAÇÃO





» Hoje (23/4)

•15h: Cozinha de influência indígena, com a chef Fabiana Badra: caldo de peixe com mandioca; moqueca de palmito com pirão de legumes; e mingau de tapioca

•19h: Show de Patrícia Bastos e Dante Ozzetti





» Sábado (24/4)

•15h: Cozinha de influência africana, com a chef Cintia Sanchez: bolinho de cará com camarão; sobrecoxa de frango caipira com mamão verde; e pudim de

banana-nanica

•19h: Show de Sérgio Santos





» Domingo (25/4)

•15h: Cozinha de influência europeia, com a chef Elenice Altman: bolinho de bacalhau; bolinhas de alheira e arroz de pato; e manjar de coco com

baba de moça

•19h: Show de Toninho Ferragutti





