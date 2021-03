Festival Poemúsica mostra a cumplicidade entre a poesia e a canção

Repertório de Áurea Martins reúne Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Johnny Alf (foto: Caddah/divulgação)





poesia e música inspira o festival que será A relação – muitas vezes polêmica – entreinspira ofestivalque será realizado a partir de quinta-feira (1º/4), com participação de Zé Renato, Joyce Moreno, Áurea Martins, Guinga, Christovam de Chevalier, Paulo Sabino, Patricia Palumbo e Juliana Maia.





O Poemúsica – Festival de Bolso de Música Brasileira surgiu da série homônima apresentada no Chiado Podcast por Flávia Souza Lima, produtora cultural e organizadora do evento. “Existe um debate antigo na MPB sobre se letra de música é poesia ou não”, diz ela.





Em cinco episódios, o podcast mostrou poemas publicados em livros que se tornaram letras de canções. Agora, segundo Flávia, o festival vai discutir como a palavra escrita se torna palavra cantada.









Inéditas

Gravadas sem plateia no Teatro Sonora, em Conservatória, distrito de Valença (RJ), oito atrações compõem a programação. Zé Renato e Joyce Moreno apresentarão canções inéditas inspiradas nos poemas de Mário de Andrade e Drummond , respectivamente. Áurea Martins vai interpretar músicas de Johnny Alf, Vinicius de Moraes e Tom Jobim, com participação do violonista Lucas Porto e da cantora Juliana Maia. O compositor Guinga mostrará repertório autoral, incluindo quatro inéditas, ao lado da mezzo-soprano Cintia Graton.





Poemas que se tornaram letras de canções serão abordados pela jornalista Patrícia Palumbo, encarregada de abordar a contribuição de Manuel Bandeira para a música, a cantora Juliana Maia (Cecília Meireles) e os poetas Christovam de Chevalier (Ferreira Gullar) e Paulo Sabino (Carlos Drummond de Andrade). Nessas performances de 30 minutos, haverá leitura e discussão de poemas.





Ao final, convidados batem papo com Flávia Souza Lima. O roteiro promete provocações, como a discussão sobre a importância da palavra poética e do suporte da melodia para a disseminação da poesia no mundo contemporâneo.





Além de oito vídeos referentes às apresentações, o Poemúsica disponibilizará conteúdos extras (um dedicado à música e o outro à poesia) trazendo a compilação de seus melhores momentos. O material será disponibilizado no YouTube ao final do festival.



Zé Renato abre o festival nesta quinta-feira, com letras de Mário de Andrade (foto: Caddah/divulgação )





VÍDEOS

De amanhã (1º/4) a 27 de abril, as apresentações serão transmitidas ao vivo no YouTube , às terças e quintas-feiras, às 20h. Devido a questões envolvendo direitos autorais, os vídeos não ficarão disponíveis na plataforma.





“O importante é ressaltar que nesta altura de 2021, com três mil pessoas morrendo por dia, existe gente pensando a arte como forma de sobrevivência. Como disse Ferreira Gullar, a arte existe porque a vida não basta. Hoje, vida é quase sinônimo de morte. Então, a gente tem que pensar que a arte é fundamental para a sobrevivência”, conclui Flávia Souza Lima.





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





ATRAÇÕES

QUINTA (1º/4)

20h: Zé Renato

» Apresentação musical





6 de abril

20h: Patricia Palumbo

» Performance poética sobre a obra de Manuel Bandeira





8 de abril

20h: Joyce Moreno

» Apresentação musical com participação de Tutty Moreno





13 de abril

20h: Paulo Sabino

» Performance poética sobre a obra de Carlos Drummond de Andrade





15 de abril

20h: Guinga

» Apresentação musical com participação de Cintia Graton





20 de abril

20h: Juliana Maia

» Performance poética sobre a obra de Cecília Meireles





22 de abril

20h: Áurea Martins

» Apresentação musical com participação de Lucas Porto e Juliana Maia





27 de abril

20h: Christovam de Chevalier

» Performance poética sobre a obra de Ferreira Gullar