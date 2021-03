Violência, poesia e sexo em peça virtual sobre relações abusivas

(foto: Letícia Raquel/DIVULGAÇÃO)

Com direção de Rafaela Amado, opremiado texto da autora venezuelana Mariela Romero, ganha temporada virtual a partir de hoje (6/3) e segue até 21 de março, sempre aos sábados e domingos, às 20h. Com Geovana Metzger e Milah Coutinho no palco e direção de Rafaela Amada, a peça expõe questões como desigualdade, opressão feminina e relações abusivas.Duas mulheres criame poder enquanto esperam por um homem misterioso que as domina. À tona, temas como miséria humana, dependência e poder, que são tratados sob uma perspectiva lúdica, bem-humorada e irônica em um jogo cênico envolvente que une violência, poesia e sexo.“O espetáculo trata de questões que estão muito presentes no nosso dia a dia, mas que, muitas vezes, a gente não consegue identificar. Cada vez que faço o espetáculo aprendo um pouco mais sobre relacionamento abusivo, a dependência emocional e a violência contra a mulher”, declarou Milah Coutinho.Os ingressos (R$ 10) estão disponíveis para compra pelo Sympla. Haverá debate com as atrizes e convidados após as sessões.