Poesia Incrível lança as jovens autoras Luiza Camisassa e Cibelih Hespanhol

“Coração à larga” e “Barulhos da chuva”, livros de Luiza Camisassa e Cibelih Hespanhol, respectivamente, são os destaques da quinta edição do projeto Poesia Incrível. Desde 2014, a Crivo Editorial promove o concurso voltado para poetas estreantes de Belo Horizonte e da região metropolitana. Oito publicações já foram lançadas.





Luiza Camisassa classifica sua obra como diário-poema. “A ideia era subverter meu pensamento sobre um diário e sobre um poema, escrever algo novo que conseguisse ser as duas coisas. Falo muito sobre meandros do cotidiano, não necessariamente do meu cotidiano, mas sobre as coisas que pensamos ser particularidades nossas e acabam sendo comuns a todos”, diz.









Formada em jornalismo, Cibelih Hespanhol se dedica à literatura desde muito jovem. De acordo com ela, os poemas de “Barulhos da chuva” falam de sua relação com a escrita e a palavra, do encantamento com a existência e também sobre a solidão.





As poetas vão participar de live nesta quarta-feira (24/3), às 20h, promovida pela Crivo. Luiza e Cibelih conversarão sobre as respectivas obras e recitarão poemas.





As jovens autoras elogiam o projeto Poesia Incrível. “É uma iniciativa muito importante de apoio a escritores iniciantes”, diz Cibelih, lembrando que o concurso dá a eles a chance de publicar o primeiro livro.





Para ela, o incentivo à cultura é fundamental, “pois a área está muito fragilizada neste atual governo, especialmente durante a pandemia”.





Espaço

Luiza concorda. “Acho o trabalho da Crivo louvável, é muito legal a ideia de dar espaço para as primeiras obras dos poetas”, afirma a autora de “Coração à larga”.





Criada em 2012, a Crivo Editorial surgiu com o propósito de participar da vida pública de Belo Horizonte por meio do livro, dando voz a novos autores tanto na arte quanto nos universos político e social. Atualmente, contabiliza cerca de 120 publicações.





“O projeto Poesia Incrível foi criado para gerar novos escritores em Belo Horizonte. Esse objetivo é o que nos motiva a existir”, afirma o editor Lucas Maroca, sócio da empresa.





POESIA INCRÍVEL





Lançamento dos livros “Coração à larga”, de Luiza Camisassa, e “Barulhos da chuva”, de Cibelih Hespanhol. As autoras participam de live nesta quarta-feira (24/3), às 20h, no Instagram (@crivoeditorial) . Exemplares serão sorteados para os participantes. Informações: https://crivo-editorial.lojaintegrada.com.br/





“CORAÇÃO À LARGA”

.De Luiza Camisassa

.Crivo Editorial

.82 páginas

.R$ 35





“BARULHOS DA CHUVA”

.De Cibelih Espanhol

.Crivo Editorial

.40 páginas

.R$ 35