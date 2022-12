Ator de 'Friends' se nega a assistir série por lembrar vício em drogas

Atores durante gravação da série 'Friends'. Matthew Perry é o que está na banheira (foto: NBC/divulgação )

Matthew Perry, 53, desabafou que não assiste "Friends" por fazê-lo lembrar do período em que era viciado em álcool e drogas. Durante entrevista com Tom Power, o ator confessou que estava com a aparência muito diferente, que ficou muito magro naquele período. "Não posso assistir ao programa porque estava brutalmente magro", disse ele na conversa.

O ator contou que, ao assistir as cenas da série, ele consegue identificar quais substâncias estava usando durante cada temporada da sitcom. "Porque eu posso dizer quando bebia, tomava opioides, cheirava cocaína. Eu poderia dizer temporada por temporada pela minha aparência. Acho que ninguém mais pode, mas eu certamente posso. É por isso que não quero assistir, porque é o que vejo".

Na entrevista, Matthew ressaltou que não usava usar qualquer substância enquanto estava no set, porém não quer dizer que o seu trabalho não tenha sido afetado da mesma forma. "Eu tinha uma regra de não beber ou usar drogas enquanto trabalhava porque tinha muito respeito pelas cinco pessoas com quem trabalhava. Porém já cheguei para trabalhar extremamente de ressaca", disse.Em seu livro de memórias, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", lançado em novembro, o ator escreveu que em algumas temporadas gravou totalmente bem. "A 9ª temporada foi o ano em que fiquei sóbrio o tempo todo. E adivinha em qual temporada eu fui indicado como melhor ator? Eu fiquei tipo, 'Isso deve me dizer algo'", destacou.Ele ainda relembrou as gravações do último episódio. À época, os seus amigos de elenco se emocionaram com a despedida, porém ele não teve reação. "Não senti nada. Eu não sabia dizer se isso era por causa do opioide buprenorfina que eu estava tomando ou se eu estava simplesmente morto por dentro", afirmou.Em entrevista, o ator já confessou que Jennifer Aniston sempre foi uma boa amiga e o ajudou na luta contra as drogas. "Imagine o quão assustador foi esse momento. Ela foi a pessoa que mais estendeu a mão. Sou muito grato a ela por isso", ressaltou.

Encontros

Recentemente, Matthew disse querer que o elenco de "Friends" se reúna mais vezes. Ao Access Hollywood, o ator que interpretou Chandler Bing na sitcom lamentou que o grupo não se veja tanto quanto antes.



Ao elogiar Jennifer Aniston, o artista também falou sobre os demais colegas. "Ela é maravilhosa. Fantástica. Não nos vemos tanto. Gostaria que o grupo se visse mais vezes, mas ela é a melhor".



O eterno Chandler Bing tomou um susto aos 49 anos, quando seu abuso de drogas quase o levou à morte, após a explosão de seu cólon. Ele ficou no hospital por cinco meses, tendo que usar bolsa de colostomia e recebendo dos médicos apenas "2% de chance de viver".