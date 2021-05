Reunião de Friends: 7 coisas que o trailer revela sobre episódio especial da série

Dezessete anos depois do encerramento do seriado Friends, finalmente o elenco original se reuniu para um novo episódio especial.

O serviço de streaming HBO Max lançou o primeiro trailer da tão aguardada reunião. Mas ao invés de filmar um novo episódio de Friends, os atores se reuniram para um especial improvisado para relembrar o programa.

O programa deveria ter ido ao ar no ano passado, mas foi adiado por causa da pandemia. David Schwimmer, o ator que interpreta o personagem Ross, disse que a pandemia tornou a reunião mais importante para as seis estrelas do programa.

"Acabou sendo algo realmente especial para os fãs. Acho que (o especial) vai levantar o astral de muitas pessoas", disse ele.

"Ele levantou o meu", acrescentou Matt LeBlanc, que interpreta Joey.

Um trailer foi lançado na semana passada, mas ele não continha diálogos ou clipes. O trailer apresentava apenas uma tomada prolongada dos seis atores de costas para a câmera, com uma versão instrumental do tema de abertura I'll Be There For You.

Felizmente, agora temos o primeiro trailer de verdade e estamos aliviados em dizer que parece extremamente promissor.

(foto: BBC)

1. Os convidados estão totalmente comprometidos

Cara Delevigne no vestido de dama de honra usado por Rachel no episódio The One with Barry and Mindy´s Wedding (foto: HBO Max)

Serei honesto. Quando vimos a lista ridiculamente longa de estrelas de primeira grandeza que deveriam fazer participações especiais na reunião, eu fiquei nervoso.

Não que eu tenha algo contra David Beckham, Lady Gaga, BTS, Mindy Kaling, Justin Bieber, Malala Yousafzai e Cindy Crawford —temi que o envolvimento de tantas estrelas significasse que o episódio especial estaria apenas tentando viralizar na mídia social, em vez de explorar a volta do elenco principal.

A boa notícia é que os produtores parecem ter usado bem as celebridades convidadas, inserindo elas de maneira suave e inteligente no programa.

Um destaque do trailer é ver Cara Delevigne no vestido rosa brilhante que Rachel usou como dama de honra no episódio do casamento dos personagens Barry e Mindy.

Quando ela se vira, Delevigne ainda tem a parte de trás do vestido presa em sua calcinha, assim como aconteceu com Rachel no episódio original. É um ótimo exemplo de atenção aos detalhes.

A modelo parece estar participando de uma espécie de desfile de Friends, que também traz alguém fantasiado de tatu (de um dos melhores episódios de todos os tempos de Friends). Não consigo identificar quem está com essa fantasia ainda — tomara que seja o Justin Bieber.

2. Seres humanos envelhecem

Bem mais velhos, os atores Matthew Perry e Matt LeBlanc reencontraram seus personagens Chandler e Joey (foto: HBO Max)

Estou tão chocados com isso quanto você, mas quase duas décadas depois do show, vários de nossos ex-"friends" agora têm rugas e cabelos grisalhos.

Por exemplo, quando Chandler e Joey deitaram em suas amadas poltronas, anos atrás, eles eram apenas dois jovens na casa dos vinte anos se preparando para assistir Baywatch. Agora, os atores Matthew Perry e Matt LeBlanc, bastante envelhecidos, parecem estar desesperadamente precisando de um repouso (como todos nós).

A propósito: esta cena em particular apresenta um dos maiores personagens de Friends — o pinguim fofinho de Joey, Hugsy (na foto, à esquerda).

3. Atividades especiais e música

David Schwimmer revive Ross (foto: HBO Max)

As seis estrelas de Friends tomam café com o apresentador James Corden e compartilham diversas memórias. Mas também há muitas atividades e jogos no especial de uma hora.

Os seis atores fazem um table-read, em que leem juntos, sentados ao redor de uma mesa, os roteiros de algumas de suas cenas favoritas, incluindo a que os "friends" descobrem sobre o relacionamento amoroso entre Ross e Rachel (em que Phoebe grita "Meus olhos! Meus olhos!").

Também vemos no trailer Lisa Kudrow com seu violão, provavelmente prestes a interpretar Smelly Cat (embora eu esteja torcendo por uma versão do clássico subestimado de Buffay, It Only Takes Two Heart Attacks).

Lisa Kudrow com o famoso violão em que Phoebe Buffay tocava músicas com suas letras hilárias e por vezes constragendoras (foto: HBO Max)

Depois, há o já mencionado desfile de celebridades Friends e a visita ao set - incluindo reconstruções dos dois apartamentos principais, a fonte dos créditos de abertura e a cafeteria Central Perk.

Mas com certeza o maior destaque é a recriação do teste de perguntas e respostas de Ross da quarta temporada, onde meninos e meninas brigam para ver quem se conhece melhor.

Quanto tempo durou a carta que Rachel escreveu a Ross? "Dezoito páginas", grita LeBlanc. "Frente e verso!" adiciona Jennifer Aniston.

Não temos certeza de quem ganha o ponto, mas esperamos que haja uma Rodada Eletrizante para resolvê-lo.

4. Chandler consegue chorar

Jennifer Aniston (Rachel) consola Matthew Perry (Chandler) (foto: HBO Max)

Chandler era um personagem que tinha dificuldades para mostrar suas emoções — a tal ponto que os roteiristas basearam um episódio inteiro em torno disso.

No episódio The One Where Chandler Can't Cry (Aquele em que Chandler Não Consegue Chorar), o grupo se surpreende com a aparente insensibilidade de Chandler, com Monica tentando de todas as formas fazê-lo chorar um pouco.

Mas na vida real, o ator Matthew Perry claramente não tem problemas em exibir suas emoções.

Não sabemos o que o desencadeou, mas no trailer Perry aparece dizendo "sim, vou chorar agora", enquanto Jennifer Aniston coloca a mão em seu ombro.

E tenho certeza de que ele não será o único — "Onde está a caixinha de lenços?" pergunta Aniston em um momento, refletindo o humor.

5. Os coadjuvantes estão de volta

Tom Selleck e Maggie Wheeler (foto: HBO Max)

Embora o especial esteja recheado com as celebridades aleatórias, uma das grandes atrações são alguns dos atores coadjuvantes do show.

James Michael Tyler (Gunther), Reese Witherspoon (Jill, irmã de Rachel) e Elliott Gould e Christina Pickles (Jack e Judy, pais de Ross e Monica) estão entre as estrelas convidadas.

Dois atores que interpretavam personagens recorrentes aparecem no trailer: Tom Selleck (ex-namorado de Monica, Richard) e Maggie Wheeler (Janice, famosa por dizer "Oh. Meu. Deus!").

Alguns fãs expressaram sua decepção, no entanto, por Paul Rudd (marido de Phoebe, Mike) não participar, já que ele efetivamente se tornou o sétimo membro do elenco principal nas últimas duas temporadas.

6. Ross e Rachel estavam mesmo dando um tempo

David Schwimmer e Matt LeBlanc: Ross reencontra Joey (foto: HBO Max)

Até Jennifer Aniston concorda.

Quando Corden faz essa pergunta a todos os seis membros do elenco, eles parecem concordar que Ross e Rachel estavam dando um tempo e, portanto, Ross tecnicamente não fez nada de errado ao dormir com outra garota.

Mas uma pessoa discorda.

Usando palavrões que nunca seriam permitidos no programa, LeBlanc contesta a versão, para o choque e alegria de David Schwimmer.

7. Courteney Cox tinha dificuldades para decorar suas falas

Matt LeBlanc (Joey) e Courtney Cox (Monica) (foto: HBO Max)

Como irmã de Ross, melhor amiga de Rachel e esposa de Chandler, Monica estava sempre no centro do enredo. "Você é a cola que mantém este grupo unido", disse Ross certa vez a ela em um dos episódios.

Mas na vida real, Courteney Cox nem sempre lembrava as falas de Monica.

Em um dos momentos mais engraçados do trailer, vemos os seis principais membros do elenco revisitando o cenário do apartamento de Monica e Rachel.

Matt LeBlanc então move a fruteira da cozinha para o lado e pergunta: "Courteney, ainda tem suas falas escritas na mesa?"

Mal podemos esperar por mais pérolas como essa. Por enquanto, o trailer pode ser visto na internet.

Os quatro amigos voltam a se reunir no especial (foto: HBO Max)

O grupo fez um selfie durante a gravação do especial (foto: HBO Max)

