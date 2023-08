Homem viraliza ao se vestir de gângster para ver 'Oppenheimer'

438

Um jovem resolveu chamar atenção ao ir assistir a ‘Oppenheimer’ no cinema. Ele vestiu como Thomas Shelby, personagem de Cillian Murphy na série ‘Peaky blinders’. O ator também protagoniza o filme de Nolan.

Como acontece na série da Netflix, ele usou roupas inspiradas em uma gangue da Inglaterra do final do século XIX e início do século XX. Ao final da sessão, ele se levantou e caminhou para perto da tela, na contramão da saída dos espectadores.

Enquanto isso, ele aplaude o filme, sendo acompanhado por outros espectadores. Com o look tão especial, o jovem não passa despercebido e várias pessoas tiram fotos dele. Um garoto até pede para ser fotografado ao lado do Thomas Shelby brasileiro.

O jovem chamou atenção e ganhou até pedido de fotos (foto: Reprodução / Instagram)

O vídeo ainda mostra o jovem caminhando pelo shopping com os trajes. Com o nome de Tome um Shelby no Instagram, o criador de conteúdo frequentemente mostra como as pessoas reagem ao vê-lo chegando nos lugares com as roupas à la ‘Peaky blinders’.

Além de muitos comentários elogiando o look, muitos internautas desejam que a tendência volte em 2023. Se eu pudesse só me vestiria assim, disse um perfil. “Moleque, tu vai fazer todo mundo voltar a usar roupa social”, declarou outro.

E a moda ‘Peaky blinders’ parece ter diversos adeptos no Brasil inteiro. “Na sala de cinema onde eu estava, tinha 3 rapazes com roupas de ‘Peaky blinders’ também”, contou um seguidor.

E, claro, a rivalidade com ‘Barbie’ apareceu nos comentários. “Fui vestido de Peaky Blinders aqui na minha cidade também, tinha tanta gente de rosa, infelizmente... Porém, pude puxar as palmas no fim”, relatou outro.