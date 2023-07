'Barbie de baixo orçamento': decoração de shopping decepciona internet

438

obrigado shopping parangaba por essa mega decoração da barbie, eu e @bananadaemel amamos %uD83E%uDD1D pic.twitter.com/i2EaVLx8Wg %u2014 yuri (@oihyuri) July 27, 2023

Para entrar no clima de um dos filmes mais esperados do ano, um shopping em Fortaleza (CE) decidiu montar um cenário instagramável inspirado em ‘Barbie’. A ideia é que os frequentadores do centro de compras pudessem conhecer uma versão em tamanho real da casa da boneca, com direito a mesa de jantar, sofá e cama.

Pelas imagens, é possível ver que tudo foi feito de forma artesanal, usando materiais simples, como papelão, lata de tinta, cartolina, caixas e plástico transparente. A simplicidade chamou atenção de um jovem, que compartilhou uma foto do local nas redes sociais, que logo viralizou.

Assim, o espaço foi criticado nas redes sociais, já que não condiz com outras ações feitas por shoppings maiores. Também não é uma cópia fiel da verdadeira casa da Barbie , feita em plástico. A postagem fez com que a internet classificasse o local como sendo de “baixo orçamento” e rendeu muitas piadas.

“Não teve orçamento algum”, apontou um perfil. “Está a cara de trabalho de escola”, comparou outro. “Os funcionários só tinham papelão, tinta rosa e um sonho”, brincou um usuário.

Teve também quem dissesse que a dona imaginária do local é a “Barbie Recicladora”, outra pessoa disse que era da “Barbie estagiária da prefeitura”. “Um dia ela vai vencer, estou na torcida!”, ainda completou.



A simplicidade do cenário da Barbie dividiu as redes sociais (foto: Reprodução redes sociais)

Também teve gente que reconheceu o esforço em criar algo para entrar na onda do filme. “Uai, se esforçaram mais que muito shopping aí, fizeram um CENÁRIO Barbie”, defendeu um perfil. “Eu achei bonitinho. Pelo menos as crianças de lá também vão ter a oportunidade de tirar uma foto no cenário da Barbie. Não entendo o deboche do pessoal nisso”, apontou outra.

Algumas pessoas viram um conceito de representatividade no cenário. “Totalmente dentro da realidade de quem tinha Barbie (muito das vezes falsa ou a Susie) e não tinha dinheiro pra casinha da Barbie as minhas eram assim e de isopor. Eu amei o cenário”, elogiou um perfil.

“Tá a cara de como crianças brincam de Barbie mesmo. Os móveis de papelão recortado e improvisado. Ficou muito bom”, apontou outro. “Essa Barbie é classe C e representa perfeitamente as casinhas com caixa de sapato que eu fazia na minha infância”, recordou uma jovem.

“Essa foi a melhor decoração até o momento. A criança pobre que não tinha dinheiro pra casa montava a casinha assim. Eu mostrei pra minha irmã e ela sacou NA HORA!”, relatou uma pessoa. Outra referência seria a primeira casa da boneca, comercializada nos anos 1960. “Claramente uma referência à primeira casa da barbie que era de fato toda feita de papelão!”, apostou um perfil.

Veja mais reações:

ainda não tô crendo com essa decoração de barbie no shopping da parangaba pic.twitter.com/wkzTOnw2XH %u2014 carlos (@carloslimaz) July 26, 2023

Pior que eu gostei, ficou igualzinho quando a gt n tem a casa da barbie e faz de papelão pic.twitter.com/j0B1rmzHz3 %u2014 %uD835%uDD05%uD835%uDD2C%uD835%uDD2C%uD83D%uDC30%uD83E%uDDB7%uD83C%uDF38 (@BooMayso) July 27, 2023

Eu fui eu tava pic.twitter.com/MmXJDafSbR %u2014 mulher batgut (@caipibatizada) July 27, 2023