Trio sai de BH para furtar bonecas Barbie em Lagoa Santa

O trio, composto por duas mulheres e um homem, saiu de Belo Horizonte para cometer os furtos e o principal alvo eram bonecas da Barbie (foto: Divulgação/PCMG)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificou um trio que cometeu furtos de mercadorias em estabelecimentos comerciais de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dois suspeitos foram presos em flagrante nessa terça-feira (25/7)) e uma mulher está foragida. O trio, composto por duas mulheres e um homem, saiu de Belo Horizonte para cometer os furtos e o principal alvo eram as bonecas da Barbie.





Internet resgata vídeo em que youtubers debocham de 'Barbie' De acordo com a Polícia Civil, as mulheres, uma de 27 anos e outra de 28 anos, têm uma extensa ficha criminal por furtos em Belo Horizonte e a motivação pelas bonecas Barbie foi devido ao aumento da popularidade e vendas do brinquedo, após o lançamento do filme.

Experientes

A Polícia Civil conta que as mulheres já eram experientes nessa tipologia de crime, uma tem 30 folhas de antecedentes criminais e a outra acumula um histórico de 19 registros, e agiam conforme a lei da oferta e da demanda no intuito de vender os objetos furtados.





Barbie belo-horizontina: influenciadora mostra como seria a Barbie de BH A PCMG conta que as mulheres incluíram no plano um homem de 28 anos para levá-las até Lagoa Santa. O motorista do veículo Fiat Palio de cor vermelha disse aos policiais que trabalhava em um aplicativo e recebia R$ 100 para fazer o transporte das mulheres durante os furtos.

As mulheres furtaram três estabelecimentos comerciais da cidade. Um fiscal de uma drogaria viu a ação e tentou detê-las, mas as criminosas imediatamente entraram no carro e fugiram. A Polícia Civil de Lagoa Santa, após trabalhos de investigação, localizou o veículo próximo à rodoviária de Belo Horizonte com dois ocupantes.

Uma terceira integrante do grupo de suspeitos, L.A.C, de 28 anos, desembarcou do veículo poucos instantes antes da abordagem policial, com mais produtos furtados, e não foi localizada até o momento.

Além das bonecas Barbie, durante as buscas, foram encontrados com os suspeitos produtos diversos, como cosméticos, talheres e bolsas.



Os investigados foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Lagoa Santa e autuados em flagrante por furto qualificado. A terceira integrante do grupo, L.A.C, ainda foragida, teve a prisão preventiva representada pela autoridade policial.

Os suspeitos foram encaminhados para o sistema prisional onde ficarão reclusos à disposição da Justiça.