Barbie belo-horizontina: influenciadora mostra como seria a Barbie de BH

432

A criadora de conteúdo Pri Ventura visitou pontos tradicionais do Centro de Belo Horizonte vestida de Barbie (foto: Redes sociais/Instagram)

Já imaginou como seria uma Barbie belo-horizontina? O Estado de Minas criou através de inteligência artificial algumas bonecas moradoras de Belo Horizonte , como a Barbie que frequenta o Mercado Novo e a Barbie que pratica esportes na Lagoa da Pampulha. Mas já pensou como seria a Barbie da capital mineira? Pois ela existe! A influenciadora Pri Venturim se vestiu como a boneca mais famosa do mundo e visitou locais tradicionais da cidade, mostrando como seria a “Barbie de Belory Hills”.

Um dos filmes mais esperados do ano, “Barbie - o filme” chega aos cinemas na próxima quinta-feira (20/7) e não se fala em outra coisa. Ansiosos com a estreia, os fãs da boneca têm deixado o assunto em alta. Pensando nisso, a criadora de conteúdo Pri Venturim se aventurou e decidiu mostrar como seria a vida da Barbie de Belory Hills, apelido carinhoso dado por moradores e visitantes de Belo Horizonte, que faz referência à montanhosa cidade de Beverly Hills.





Em seu perfil do Instagram, a influencer publicou um vídeo no último sábado (15/7) que divertiu seus seguidores. Vestida com vários looks cor-de-rosa, a blogueira aparece em vários pontos tradicionais do Centro de Belo Horizonte, como a Praça Sete, e ao lado de pessoas que fazem a diferença no dia-a-dia do ambiente. A Barbie belo-horizontina gravou cenas com pessoas que “compram ouro”, “tiram foto na hora” e até tomando o típico caldo de cana acompanhado de um pastelzinho.

A publicação, que já alcança X visualizações até a manhã desta terça-feira (18/7), rendeu vários comentários. Entre eles, elogios e muita risada. “Barbie de rolê no centrão de BH. Essa belo-horizontina é um máximo”, comentou um perfil. “Gente tudo que tem em BH. Barbie nos roles Belorizontinos: Pastel com caldo de cana, compro ouro, pipoca, jogo de dama, uai e homem aranha… e que Barbie linda você Pri!”, elogiou outro.





“Você zera todas as trends amiga HAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHA”, disse um internauta. “Não é por nada, mas nessa próxima semana Belory Hills vai estar desse jeitim”, disse outro. “Hi, Barbie! C tá boa, fia?”, brincou uma mulher. “MELHOR VÍDEO DE TODOS!!!!!!!! Essa Barbie a Mattel não tem!”, elogiou outra.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.