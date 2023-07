Internautas se divertem com vídeo do Coringa do Nordeste

438

Internautas apelidaram a personagem de Coringa nordestino (foto: Redes sociais/Twitter)

Um vídeo em que mostra uma encenação tem repercutido na internet nesta semana. Isso porque, a simulação, além de engraçada, mostra uma mulher interpretando o Coringa, um dos maiores vilões dos quadrinhos, com um sotaque e vocabulário únicos. Nas redes sociais, internautas se divertiram e apelidaram carinhosamente a personagem de ‘Coringa do Nordeste’ ou ‘Coringa nordestino’.





O vídeo, inicialmente publicado no Tik Tok pelo perfil identificado como ‘agustboy7’, na última terça-feira (25/7), teve grande repercussão e já alcançou quase 900 mil visualizações na plataforma. As imagens também viralizaram no Twitter, onde alcançou mais de um milhão e meio de visualizações até a manhã desta quinta (27/7).





Apesar de ser um vídeo curto, a cena chama atenção principalmente pelo sotaque do arquiinimigo do Batman. Embora a localização não tenha sido identificada, internautas deduziram que seja de algum estado da região Nordeste. Além do Coringa, outra mulher encena a Harley Quinn, a Arlequina, que também participa do universo dos quadrinhos como psiquiatra do vilão até ela se aliar a ele.









Outro detalhe que chama a atenção são outras figuras que aparecem ao fundo no vídeo, fantasiados de ‘Wanda’ e ‘Doutor Estranho’, contrariando a lógica dos quadrinhos, pois estes são do universo fictício da Marvel, e não da DC.





Nas redes, várias pessoas comentaram ter se divertido com as imagens. “O SOTAQUE MELHORA TUDO KKKKKKK”, disse um perfil no Tik Tok. “AKAKAKAKKAA MERMÃ EU IA RIR TANTO”, disse outro. “Como que ninguém riu? eu teria soltado tantas gaitadas KKKKKKKK”, disse mais um. Outros pontuaram a participação dos heróis ao fundo. “A Wanda e Doctor Stranger de fundo é tudo kkkkkkkkkk”, disse uma mulher. “A WANDA E O STRANGE SÓ OBSERVANDO NO FUNDO KAKAKAKA”, comentou outra.





No Twitter, não foi diferente. Vários internautas se divertiram com a forma que o Coringa nordestino chama Harley. “rraaRRRRleyyyyy”, comentou uma mulher. “HaRRRleiN”, brincou outra. “o dr. estranho e a wanda no fundo… mds são tantas camadas KKKKKKKKKKKKK”, disse uma terceira.