Polícia fiscaliza padaria que teria vendido salgado com larvas

A padaria que teria vendido salgado com larvas foi alvo de fiscalização de equipes da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e da Vigilância Sanitária de Belo Horizonte, nessa terça-feira (1º/8).O fato ocorreu no último domingo (30/7), quando uma mulher registrou em vídeo, a presença de larvas nos salgados comprados pela filha no estabelecimento localizado no Bairro Havaí, Região Oeste de Belo Horizonte.