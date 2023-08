Sesi-MG lança projeto de R$ 1,2 bi para a construção de 25 escolas

Ao todo, serão construídas 25 novas escolas, passando de 35 para 60 unidades em 39 municípios (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)

O Serviço Social da Indústria de Minas Gerais (Sesi-MG) iniciou nesta quarta-feira (2/8) o investimento de R$ 1,2 bilhão para a ampliação da sua rede educacional, com a presença do governador Romeu Zema (Novo) e do presidente da Federação das Indústrias (Fiemg), Flávio Roscoe.