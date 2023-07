Lula: 'Escola de tempo integral chega atrasada'

440









O Ministério da Educação (MEC) destaca que, para criar 1 milhão de vagas, deve ser feito um investimento de R$ 4 bilhões. Os recursos serão repassados aos estados e municípios em duas parcelas: quando for pactuado o número de matrículas criadas e quando for feito o registro.





“Nunca paramos para perguntar o quanto custou não alfabetizar esse país no começo do século passado. (...) A escola de tempo integral chega atrasada, porque quem sabe a gente pudesse ter feito há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 30 anos atrás, mas não foi feito. Certamente alguém dizia que custava muito”, pontuou o presidente.





O MEC ainda tem como meta atingir 3,2 milhões de matrículas na escola em tempo integral até 2026. O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado ainda no governo de Dilma Rousseff (PT), tem como meta a oferta da modalidade em, no mínimo, 50% das escolas públicas, atendendo, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica.







MEC vai investir R$ 4 bilhões para criar 1 milhão de vagas (foto: Ricardo Stuckert/PT)

Um relatório sobre o Monitoramento das Metas do PNE 2022 mostra que o percentual de matrículas caiu de 17,6%, em 2014, para 15,1%, em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta segunda-feira (31/7), a lei que cria o programa Escola em Tempo Integral, que deve criar mais de 1 milhão de vagas em instituições públicas até o fim do ano. Em discurso no Palácio do Planalto, o petista destacou, no entanto, que a medida “chega atrasada”.