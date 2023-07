Janones vai acionar a PGR contra Nikolas por apologia ao nazismo

440

Janones defende que Nikolas perca o mandato e seja até preso (foto: Najara Araújo/Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O deputado federal André Janones (Avante-MG) afirmou, nesta segunda-feira (31/5), que vai acionar a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) por apologia ao nazismo. para Janones, manifestações em defesa da ideologia extremista devem ser punidos com a cassação de mandato, inelegibilidade e até prisão.









"Segundo ele [o autor], a liberdade de expressão é plena e uma sociedade que se auto regula, não censurando as coisas, mas sim deixando com que as coisas aconteçam e que as pessoas consigam analisar que aquilo ali é um absurdo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o partido nazista, pequeninismo, não tem relevância nenhuma. As pessoas vão olhar e falar: 'ridículo isso, não fazer parte disso'", dizia Nikolas no vídeo.





Já o aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que cumpre agenda na embaixada do Brasil em Roma, divulgou nota dizendo que vai acionar todas as instâncias do Poder Judiciário para que Nikolas responda pelas falas.





“Qualquer apologia ao nazismo, ainda que disfarçada sob a manta do “direito de expressão”, deve ser punida com cassação de mandato, inelegibilidade e, a depender da gravidade do caso, com prisão! Intolerância com os intolerantes: nazistas e fascistas não passarão!”, disse o parlamentar.