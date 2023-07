Lula a Daniela Lima sobre escolha da PGR: 'Fiquem tranquilos'

Presidente já afirmou que não irá seguir a listra tríplice elaborada pelas entidades de classe, mas ainda não divulgou quem será o escolhido (foto: Sergio Lima/AFP) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que os brasileiros podem ficar "tranquilos" em relação à escolha do novo ou nova Procurador-Geral da República (PGR). A declaração foi dada a jornalista Daniela Lima, da GloboNews.









"As pessoas podem e devem ficar tranquilas. Eu já escolhi três Procuradores-Gerais da República, e vou escolher mais um, não pensando em mim, mas na sociedade do brasileira", disse Lula à Daniela.





O presidente Lula já avisou que não seguirá a lista tríplice elaborada pelas entidades de classe, mas ainda não divulgou quem será o escolhido. Aras foi nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2019, e reconduzido ao posto em 2021.





Nos bastidores, aliados do presidente Lula acreditam que o atual PGR é um moderador e seria um perfil garantista para o governo. Eles também apontam as críticas do chefe do MPF à Lava-Jato. Nos últimos dias, Aras enalteceu a própria gestão, usando, como trunfo, o posicionamento dele contrário a respeito da Operação Lava-Jato.