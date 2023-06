Corrida pela PGR: Aras vai de rejeitado a favorito

440

Lula já indicou que não escolherá novo PGR a partir da lista tríplice (foto: Rosinei Coutinho/STF) Passada a indicação para o Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se debruça, agora, sobre um nome para comandar a Procuradoria-Geral da República. O presidente avisou que não seguirá a lista tríplice elaborada pelas entidades de classe, mas ainda não deu pistas sobre o perfil que deseja para a PGR. A recondução do atual procurador-geral, Augusto Aras, vem sendo defendida por alas influentes do PT.





No começo do governo, ninguém apostava as fichas em Aras por conta da atuação, durante o governo Bolsonaro, claramente em favor do ex-presidente. E foi justamente por causa dessa fidelidade, no caso atual voltada na direção de Lula, que fez com saísse da condição de carta fora do baralho para ás do jogo.









Aras começou a subir no conceito de Lula, do governo e dos petistas também por protagonizar um episódio inusitado, na abertura do ano do Judiciário, poucas semanas depois da tentativa de golpe dos bolsonaristas em 8 de janeiro. No Supremo Tribunal Federal, surpreendeu ao lembrar de um poema para saudar a democracia - e, por extensão, se alinhar ao governo.





"Como dizia o poeta à sua amada, e tinha que repetir todos os dias, 'eu te amo, eu te amo e eu te amo', para não se esquecer nunca do seu amor pela amada. Nós, cidadãos do Estado Democrático de Direito, precisamos dizer todos os dias: ' Democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo ', porque essa democracia conquistada a duras penas exigiu sangue, suor e lágrimas", disse.





Outro ponto a favor de Aras é a posição sobre a Operação Lava-Jato. Ele a criticou dura a publicamente, em 2021, durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Disse que "no enfrentamento à criminalidade, o modelo de forças-tarefas (do Ministério Público Federal) apresentava uma série de deficiências".

Perfil discreto

O mandato do PGR termina em setembro. Lula e seus auxiliares mais próximos buscam um nome também pouco midiático. O recado é óbvio: alguém que seja o extremo oposto de Rodrigo Janot, que deu todo apoio à força-tarefa da Lava-Jato, foi um tormento para o governo Dilma e disse, em entrevista à Veja, em 2019, "não ter dúvidas" de que o atual presidente fosse "corrupto".

"Aras faz uma espécie de blindagem para a classe política. Uma figura com o estilo dele, e pelo histórico nos últimos anos, é uma barreira de contenção de eventuais processos", destaca o cientista político André César.





O analista político Melillo Dinis acha que as chances de Aras são altas por conta de uma característica: apoiar o governo de turno. "A preferência de Augusto Aras pelo adesismo é um padrão que encanta o presidente Lula. A procura é por um nome com o perfil do atual PGR e em condições de impor uma maior presença ao corpo dos procuradores da República, algo tão difícil quanto ilusório", ressalta.





Por outro lado, Fabio de Sá e Silva, professor de estudos brasileiros da Universidade de Oklahoma (Estados Unidos), avalia que o presidente não deve reconduzir o atual procurador-geral. "Aras deve ter todo interesse em se aproximar de Lula também para tentar diluir um pouco a imagem de bolsonarista, lavando sua biografia. Para Lula, a equação é, ou ao menos deveria ser, inversa: aproximar-se de Aras significa atrair para si o peso da omissão e da complacência com os absurdos que marcaram a gestão do atual PGR. Custa crer que Lula venha a fazer isso e macular sua Presidência", adverte.

Associação insiste em lista para novo PGR

Mesmo com a advertência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que não seguirá a lista tríplice , a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) divulgou, no fim de maio, os três indicados para suceder Augusto Aras na Procuradoria Geral da República (PGR). São eles: José Adonis, Luiza Frischeisen e Mario Bonsaglia.





A relação de nomes não está prevista na Constituição, mas é bem vista entre as entidades de classe. Depois de ser escolhido pelo presidente da República, o indicado à PGR também deve passar por uma sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, para ser avalizado pelos parlamentares.





Fora da relação divulgada pela ANPR, outros dois nomes se destacam: o dos subprocuradores Carlos Frederico Santos e Nicolao Dino. O primeiro ganhou projeção por ser o autor das ações relacionadas aos atos golpistas de 8 de janeiro e, no Ministério Público Federal (MPF), é considerado moderado e discreto.





No caso do segundo - que vem se movimentando para se viabilizar como candidato à sucessão de Aras -, há contra ele a consanguinidade com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Pesa, ainda, um fator considerado excludente pelo governo: defender a Lava-Jato. Também é mal vista a possibilidade de, como o irmão, Nicolao ficar à vontade sob os holofotes - característica que tem incomodado ministros palacianos.