Sofia Manzano, do PCB, é xingada nas redes sociais

A economista, professora e candidata à presidência da República em 2022 pelo PCB, Sofia Manzano, recebeu diversas críticas nas redes sociais após uma publicação, na noite desse domingo (31/7). Ela apagou o tweet, mas continuou recebendo xingamentos.

“Amanhã, para quem é da classe trabalhadora, é dia de ser explorado pelo capital. Não dá para ficar por aqui remunerando Elon Musk e cia”, começou no post. Em seguida, ela disse que os trabalhadores deveriam ir descansar para aguentar a jornada de segunda-feira. “A reprodução da força de trabalho exige o mínimo de descanso. Se não, a produtividade cai e o exército industrial de reserva aumenta”, publicou.

A postagem foi tida como elitista, já que, para muitos, Manzano teria sugerido que o lazer na rede social não seria adequado para a classe trabalhadora. “Eu acordei às 5 da manhã para ler a Sofia Manzano falar que eu preciso virar escravo produtivo se não eu acabo no exército da reserva”, criticou um perfil.

“Sofia Manzano falou para sair do twitter para ser explorado”, ironizou outro. “Sofia Manzano resolve no último dia das férias de muita gente mandar pessoal calar a boca e ir dormir cedo porque ela acha que quem descansa quer sustentar o capitalismo, não porque é uma necessidade biológica básica”, apontou um comentário.

“Hoje, fim das minhas férias, despertador não tocou, retorno ao trabalho e acordei totalmente Sofia Manzano das ideia (incapaz de compreender a realidade material e com a cabeça no mundo dos sonhos”, comparou outro.

O tweet também foi tido como um ponto negativo para a carreira política da PCBista. “Que fim terrível pra Sofia Manzano e o PCB... boa sorte pra quem vai reconstruir o partidão”, declarou um perfil. Houve, ainda, quem defendesse que a ex-presidenciável foi mal compreendida. “Juro que tô até agora tentando entender o que Sofia Manzano quis realmente dizer, será que ela não só se expressou errado?”, perguntou outro. Veja mais reações:

Após a repercussão, Manzano apagou o tweet, na manhã de hoje e não se pronunciou sobre o caso. Ela fez uma publicação sobre a dívida pública.

Criticada por ex-correligionário

Jones Manoel, PCB, também criticou a ex-companheira de partido. Ele compartilhou a postagem de Manzano e a chamou de elitista. “Fico muito feliz que Sofia finalmente tome posições públicas e todo mundo saiba que ela sempre foi uma das figuras mais elitistas que já tive o desprazer de conhecer na vida. Em nome da unidade partidária, não podia dizer isso em público”, afirmou.

Manoel, que foi candidato ao governo de Pernambuco em 2022, foi expulso, recentemente, do cargo de direção do partido. Ele disse que sua saída ocorreu após apontar ausência de política de segurança no PCB em meio a ameaças de morte que ele e a família receberam.

Sem citar nomes, o PCB publicou um comunicado do secretário-geral Edmilson Costa, que disse que algumas pessoas estão atrás de engajamento. “Estamos acompanhando no PCB as ações e desdobramentos de um movimento que já se configurou como um grupo fracionista, cuja atuação aponta para a formação de uma tendência organizada com atuação liquidacionista contra nosso Partido. Trata-se ainda de um pequeno grupo, cuja limitada ação na realidade concreta da luta de classes contrasta com a farta presença nas redes virtuais. Estão atrás de engajamento e buscando espalhar mentiras e calúnias contra a direção do Partido para criar confusão entre a militância, mirando especialmente nos Coletivos Partidários”, diz um trecho.

Após criticar Manzano, Manoel falou em reconstrução. “Venceremos. Vai ser trabalhoso, doloroso, difícil. Mas vamos vencer, manter e aprofundar a Reconstrução Revolucionária do PCB e tornar realidade o giro operário-popular. Questão de tempo. E não tenho dúvida disso”, publicou.