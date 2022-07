PCB oficializa a candidatura de Renata Regina ao governo de Minas

Renata Regina (foto) vai disputar a eleição mineira pelo PCB (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 30/5/22)

Zema e Kalil confirmados

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) oficializou a candidatura de Renata Regina ao governo mineiro. Estudante de jornalismo e doula - mulher que presta assistência a gestantes em partos -, ela teve o nome aprovado durante a convenção da sigla, ocorrida nesse domingo (24/7), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.A vice-candidata ao governo será Tuani Guimarães, socióloga, professora e arquiteta. O PCB deve disputar a corrida rumo ao Palácio Tiradentes sem alianças com outros partidos.Segundo Renata Regina, o partido vai apresentar uma plataforma baseada na defesa dos direitos da classe trabalhadora."Quem quer que as famílias tenham saúde, possam se vestir e ter acesso à cultura e lazer, além de comida na mesa, são os comunistas", disse.Para ela, os regramentos do sistema eleitoral tentam deixar o PCB "à margem" da disputa. "Temos uma série de desafios a superar: não temos tempo de TV e fundo partidário. O que recebemos de fundo eleitoral não é nem 10% do valor que os dois maiores partidos recebem. Não disputamos em pé de igualdade", protestou.Além do PCB, o PSTU também já oficializou a participação na eleição estadual, por meio da candidatura de Vanessa Portugal ao governo. A Unidade Popular também deve estar nas urnas, mas ainda não ratificou a pré-candidatura de Indira Xavier . No Psol, a pré-candidata é Lorene Figueiredo No sábado (23), o Novo confirmou que o governador Romeu Zema (Novo) será candidato à reeleição . O plano A para ser vice é o jornalista Eduardo Costa, do Cidadania, partido federado ao PSDB. Se os tucanos não desistirem da pré-candidatura de Marcus Pestana em prol da indicação de Costa na chapa de Zema, o Novo vai escolher a "solução caseira" Mateus Simões.Ontem, Alexandre Kalil teve a candidatura referendada pelo PSD, seu partido . O ex-prefeito de Belo Horizonte vai formar dobradinha com o deputado estadual André Quintão (PT).