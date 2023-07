Janones sobre Nikolas: 'Defende indiretamente o nazismo'

440

André Janones disse que o 'bolsonarismo' deve ser criminalizado (foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados/Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados ) O deputado federal André Janones (Avante-MG) afirmou que o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) defendeu e "relativizou" o holocausto e o nazismo. Em suas redes sociais, neste domingo (30/7), Janones disse que o bolsonarismo precisa ser "criminalizado urgentemente", assim como o nazismo na Alemanha.

A fala do Deputado Federal Nikolas Ferreira, onde ele defende indiretamente o nazismo e relativiza o holocausto, apenas confirma o que venho falando TODOS OS DIAS: o bolsonarismo precisa ser criminalizado URGENTEMENTE, exatamente como a Alemanha fez com o Nazismo. Estou... %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) July 30, 2023





A fala de Janones é referente a um vídeo do deputado Nikolas Ferreira que circula nas redes sociais, em que ele cita um autor para afirmar que negar o holocausto, ocorrido na Segunda Guerra Mundial, e permitir a existência de um partido nazista são atitudes enquadradas na "liberdade de expressão". Apesar da declaração, Nikolas também pontua que há "limites na liberdade de expressão".

"Segundo ele [o autor], a liberdade de expressão é plena e uma sociedade que se auto regula, não censurando as coisas, mas sim deixando com que as coisas aconteçam e que as pessoas consigam analisar que aquilo ali é um absurdo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o partido nazista, pequeninismo, não tem relevância nenhuma. As pessoas vão olhar e falar: 'ridículo isso, não fazer fazer parte disso'.", diz Nikolas no vídeo.