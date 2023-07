Enquete de Nikolas aponta que 67% querem que ele concorra ao governo

Uma enquete, que está nas redes sociais do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) há duas horas, aponta que 67% dos seguidores do parlamentar querem que ele se candidate ao cargo de governador de Minas Gerais nas eleições de 2026.

Nikolas conta, no Instagram, com mais de 8 milhões de seguidores. Ele foi perguntado em seus stories se pretendia concorrer a algum cargo no pleito.Nas outras opções, 31% apontaram que ele deveria tentar se reeleger, e outros 2% acham que o parlamentar deve concorrer a deputado estadual.