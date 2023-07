Nikolas após fala de Barroso na UNE sobre bolsonarismo: 'Vaiado, mané'

440

Ministro foi vaiado em evento de estudantes (foto: Reprodução/STF) O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) debochou do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que foi vaiado durante o seu discurso na abertura do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE).





"Vaiado, mané", disparou Nikolas. A declaração do parlamentar ainda se refere a uma fala do ministro, que ao perder a paciência com um bolsonarista disparou: " Perdeu, mané, não amola! ".

Vaiado, mané. %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) July 13, 2023





O magistrado foi vaiado e interrompido durante discurso, além de estudantes levantaram cartazes dizendo que o ministro é golpista e não defendeu o piso da enfermagem.

"Já enfrentei o bolsonarismo"

A fala do ministro incomodou os parlamentares da oposição, que afirmaram que irão apresentar um pedido de impeachment contra o magistrado.

Para os bolsonaristas, o ministro Barroso cometeu o crime previsto no art. 39 da Lei 1079/1950, que classifica como crime de responsabilidade dos ministros do STF o exercício de "atividade político-partidária".

De acordo com inciso II, do art. 52 da Constituição Federal, cabe ao Senado julgar os pedidos de impeachment dos ministros do STF.