'O presidente virá a Minas', diz ministro de Lula em BH

"O presidente virá a Minas. Lula tem uma relação muito forte com o estado e Minas nunca faltou com as disputas dele. Ele voltará aqui e tem alguns anúncios e obras a serem feitas. A equipe da Casa Civil está preparando isso e tem prioridades como a questão da BR, que está sendo conduzindo", disse Macêdo.

Plenária do PPA

O documento está previsto na Constituição de 1988 e é elaborado a cada quatro anos para definir metas, diretrizes e programas do governo federal.





Nesta edição do PPA, os cidadãos poderão votar nos programas que deverão ser priorizados no orçamento federal. No pleito, que termina no próximo domingo (16/7), a população escolhe três dos 28 programas que considera mais importantes para o estado.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo (PT), afirmou nesta quarta-feira (12/7), em Belo Horizonte, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virá a Minas Gerais, mas sem dizer quando. Desde que assumiu o cargo, em janeiro, o chefe do Executivo não viajou ao estado em que esteve de forma constante durante as eleições de 2022.