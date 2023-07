'Eu vou dormir no Senado', afirma Tebet sobre a reforma tributária

Ministra participa em Belo Horizonte da plenária do Plano Plurianual (PPA), ao lado dos ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo (PT) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press)

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), declarou nesta quarta-feira (12/7), em Belo Horizonte, que vai participar ativamente da articulação da reforma tributária no Senado Federal. Ela participa da plenária do Plano Plurianual (PPA), ao lado dos ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo (PT).