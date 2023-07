Plenária de BH: ministros apresentam prioridades para o orçamento federal

440

A plenária contará com a presença dos ministra Simone Tebet (foto) e dos ministros Márcio Macêdo e Alexandre Silveira (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Belo Horizonte será sede, nesta quarta-feira (12/7), da plenária do Plano Plurianual (PPA), documento previsto na Constituição de 1988, elaborado a cada quatro anos, sempre no primeiro ano de mandato do presidente, para definir metas, diretrizes e programas do governo federal. Nesta edição do PPA, os cidadãos poderão votar nos programas que deverão ser priorizados no orçamento federal.



Na votação, que termina neste domingo (16/7) e pode ser feita neste link, a população escolhe três dos 28 programas que ela considera mais importante para seu estado.



Em primeiro lugar, até agora, estão duas propostas de fortalecimento do atendimento básico na saúde, uma de fomento ao emprego e outra de investimento em geração de empregos.

As propostas serão incorporadas à Lei Orçamentária Anual que será entregue ao Congresso Nacional até 31 de agosto.A plenária de Belo Horizonte vai ser realizada no Sesc Palladium, e contará com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, responsáveis pelo PPA, e do titular de Minas e Energia, Alexandre Silveira.As plenárias do PPA já reuniram mais de 30 mil pessoas em 22 estados e no Distrito Federal, enquanto a plataforma do Brasil Participativo já tem 903 mil inscritos, mais 1 milhão votos e recebeu 6.215 propostas da população. Todos esses dados e também a lista das propostas mais votadas podem ser acessadas na Plataforma Brasil Participativo.