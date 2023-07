Vetos de Fuad em subsídio dos ônibus não são votados na Câmara

440

Prefeitura tem problemas na articulação com a Câmara de Vereadores, mas agora precisa dialogar com parlamentares (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A sessão da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) que analisaria os pontos vetados pelo prefeito Fuad Noman (PSD) do Projeto de Lei (538/2023) terminou antes do previsto e sem votação nesta quarta-feira (12/7). Diante da obstrução da oposição à prefeitura, a pauta foi encerrada em dia marcado por novos atritos entre Legislativo e Executivo.













Logo antes de votar os vetos de Fuad nesta quarta, o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo (sem partido), suspendeu a sessão por 20 minutos e reuniu todos os vereadores da casa para tratar sobre a votação. Eram necessários 25 votos, ou três quintos da Câmara, para a derrubada das decisões do prefeito.

Ao fim da reunião, Irlan Melo (Patriota), autor das emendas que propuseram tanto as medidas a favor dos suplementares como a gratuidade aos domingos e feriados, declarou que obstruiria a pauta até conseguir dialogar com a prefeitura e obter uma mudança de posicionamento do Executivo sobre os temas.





Diante do anúncio do parlamentar, uma contagem de quórum foi solicitada e apenas 10 parlamentares responderam à chamada, número insuficiente para o prosseguimento da sessão.





Entre as medidas aprovadas pela prefeitura estão pontos como a tarifa zero para vilas e favelas; passe livre para estudantes e pessoas em tratamento de saúde; auxílio-transporte para famílias em situação de vulnerabilidade extrema e mulheres vítimas de violência; e o aumento de 10% nas viagens. Os vetos ao repasse para os suplementares e a gratuidade aos domingos e feriados já eram esperados e apontados pela prefeitura como inclusões feitas ao texto pelos vereadores após o acordo entre Executivo e Legislativo sobre as contrapartidas exigidas das empresas mediante pagamento do subsídio.

Domingos e feriados

Em entrevista coletiva realizada na prefeitura na quinta-feira passada (6/7), o superintendente de Mobilidade da capital, André Dantas, disse que a forma como a proposta foi incluída no texto final do projeto não era suficiente para explicar a aplicação prática da medida. Ele ainda afirmou que a ideia poderia ser analisada em outro momento, mas não da maneira como apresentada.





"A questão da gratuidade tem que ser responsavelmente analisada. Em um mundo utópico, ele nos levaria a dar tarifa zero de forma generalizada. Isso tem um custo. A população de Belo Horizonte tem que saber que esse custo irá para ela. Estamos dispostos a fazer esses estudos, mas eu acho que tem que ter um debate sério para contemplar isso de forma responsável. Eu não sei realmente como chegaram a esses valores e lamento que crie uma expectativa equivocada de que é possível fazer isso dessa forma", disse na semana passada.





A gratuidade aos domingos e feriados foi incluída ao texto final do PL 538/2023 via emenda de autoria do vereador Irlan Melo (Patriota). À reportagem do Estado de Minas, o economista e integrante do Movimento Tarifa Zero BH, André Veloso, disse que a medida previa a inclusão de R$ 25 milhões ao valor do subsídio e explicou como foi feito o cálculo para chegar a essa cifra.





“Eu peguei a média de passageiros do ano passado e multipliquei pelo valor da tarifa prevista, de R$ 4,50, e depois pelo número de domingos e feriados que teremos neste ano de 15 de junho em diante. Vale lembrar que a gratuidade não é um custo no sentido que uma pessoa andar de graça no ônibus não custa a mais para o sistema, o que existe é uma renúncia de receita tarifária se os ônibus fossem gratuitos”, contou.





Veloso ainda destacou que os R$ 25 milhões adicionais não seriam suficientes para exceder a previsão original da prefeitura de pagar R$ 476 milhões às empresas, constante na primeira versão do PL enviada à CMBH. Isso porque, após as tratativas com a Câmara, o valor final do subsídio foi reajustado para R$ 512 milhões, mas foi repartido entre os poderes. O Legislativo arca com R$ 120 milhões, enquanto a prefeitura, com R$ 392 milhões.

Suplementar

O repasse de 10% do subsídio ao transporte suplementar é uma das pautas de maior desgaste entre a Câmara e a prefeitura desde o início das votações do PL 538/2023. Um dos pontos de divergência está na base de cálculo utilizada para definir o percentual da verba destinada ao setor.





De acordo com o autor da emenda que pedia o repasse ao suplementar, vereador Irlan Melo (Patriota), o cálculo se baseou no fato de que o setor representa 9,34% das linhas de ônibus da capital. A prefeitura, por outro lado, diz que esses veículos transportam cerca de 7,25% dos passageiros da cidade, tornando inviável o aporte de 10% do subsídio aos empresários do segmento.





A votação do repasse foi feita de forma destacada em 2º turno no plenário da Câmara e foi marcada por colapso da base governista, orientada a votar contra. Ainda assim, a medida foi aprovada por 37 a 3, 12 votos a mais que o necessário para derrubar o veto, alimentando a esperança de derrubar eventual decisão contrária do prefeito.





Em entrevista coletiva na última quinta-feira (6/7), Fuad afirmou que o repasse de 10% traria complicações jurídicas ferindo decisões prévias do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Lei de Responsabilidade Fiscal do município.

Mudanças na base do governo

A votação acontece em semana marcada por mudanças na base governista da Câmara. Na segunda-feira (10/7), o vereador Wanderley Porto (Patriota) comunicou sua saída do cargo de vice-líder do grupo que representa a prefeitura no Legislativo. O parlamentar, no entanto, esclareceu que, mesmo fora do cargo de liderança, se manteria na bancada da situação.





A movimentação aconteceu pouco mais de duas semanas após a votação do PL 538/2023 em 2º turno em plenário. Na ocasião, em 23 de junho, a votação destacada das emendas do transporte suplementar terminou com placar favorável de 37 a 3 pela aprovação das medidas, mostrando um colapso da bancada governista, cuja orientação era de votar contra.





A obstrução anunciada pela oposição após suspensão temporária da sessão desta quarta sugere que a base da prefeitura ainda teria votos suficientes para manter os vetos de Fuad na casa.