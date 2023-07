Zema sobre presidência em 2026: 'Não está no meu radar'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que não pensa em eleições presidenciais e que seu foco atual é “resolver os problemas” do estado. O mineiro é um dos nomes cotados para assumir o espólio político deixado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030.

Em entrevista à GloboNews, nesta quarta-feira (12/7), o governador manteve o discurso de que prefere apoiar algum candidato do que ter seu nome no pleito em 2026. “Meu foco total nos próximos três anos e meio é fazer um bom trabalho à frente de Minas Gerais. Esse projeto Brasil definitivamente é algo que não está no meu radar ”, disse Zema.