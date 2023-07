Zema sobre posse de Valadares: 'Estamos aprendendo a fazer política'

440

Zema indicou o primeiro deputado estadual para assumir um cargo em seu governo (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), deu posse ao novo secretário de estado de Governo, na manhã desta terça-feira (11/7). O cargo será ocupado pelo ex-deputado estadual Gustavo Valadares (PMN), o primeiro parlamentar da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) a fazer parte do primeiro escalão do governo estadual na era do novista.





Quando assumiu o cargo máximo do Executivo mineiro em 2019, Zema pregava uma administração técnica e quase “antipolítica”, para sanar os problemas do estado. No entanto, no primeiro mandato o poder legislativo foi um problema para o governador, que teve entraves fortes com a ALMG e seu ex-presidente, Agostinho Patrus (PSD).











Leia: Prefeito de cidade mineira denunciado por contratar servidores sem concurso Sobre a convocação do deputado Valadares para assumir um cargo importante da administração, responsável pela articulação entre o Executivo e o Legislativo, Zema destacou que o movimento mostra que o governo dele está "aprendendo a fazer política".

“Sempre fomos mais técnicos do que políticos, mas com os bons deputados os quais temos de lidar constantemente, a gente vai aprendendo. A curva de aprendizado tem sido bastante enriquecedora, temos visto que o componente técnico tem que estar mesclado com o político e saber dosar isso é uma arte”, pontuou o governador.





Zema ainda agradeceu o trabalho do ex-secretário Igor Eto, que deixou o governo na última semana, mas afirmou que não há nenhum problema com o antigo aliado.