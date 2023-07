Gustavo Valadares toma posse como secretário de Estado do Governo Zema

Valadares afirma que terá um bom diálogo com os deputados da assembleia, mas com responsabilidade de governo (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

Após semanas de uma articulação complexa na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado estadual Gustavo Valadares (PMN) tomou posse como secretário de Estado de Governo, nesta terça-feira (11/5). O parlamentar assume o lugar do ex-secretário Igor Eto, que deixou o cargo no final de junho carregando uma certa insatisfação de membros do Executivo com sua atuação na pasta.









Na teoria o parlamentar será responsável pela relação entre o poder Executivo e o Legislativo, na prática pouca coisa muda nas funções exercidas por Valadares, que era líder do governo na ALMG desde o primeiro mandato do governador Zema (2019-2022). A posição entre os parlamentares foi deixada na última quinta-feira (6/7) , quando o agora secretário entregou seu afastamento do legislativo.





Zema destacou que seu governo, antes considerado muito técnico e pouco político, recebe o primeiro secretário que era um membro da Assembleia Legislativa. "Eu fico satisfeito de estar quebrando uma regra. Mostra que nós estamos aprendendo a fazer política, fica claro uma curva de aprendizado", disse.





"O componente técnico tem que estar mesclado com o político, e saber dosar isso é quase uma arte", emendou, lembrando que Valadares tem quase 20 anos de deputado estadual.





Da saída de Igor Eto até a nomeação oficial de Gustavo Valadares, o cargo de secretário foi ocupado interinamente por Juliano Fisicaro Borges, atual secretário de Estado Adjunto de Governo, e pelo vice-governador, Mateus Simões (Novo). O último afirmou que assumiu a pasta apenas " durante um período de transição ", para “providências administrativas”.





Já o cargo de deputado deixado por Valadares será assumido pelo ex-secretário de Serviços Urbanos do Município de Uberlândia, João Júnior, primeiro suplente do PMN.