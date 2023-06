ALMG: 'Governo foi frio com servidores da Segurança Pública', diz deputado

440

Servidores foram a porta da Assembleia protestar na manhã dessa terça-feira (27/6) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O deputado estadual Sargento Rodrigues (PL) informou que 40 parlamentares já assinaram uma emenda ao Projeto de Lei (PL) 822/2023, que concede um reajuste salarial de 12,84% aos profissionais da educação básica, estendendo o benefício para os servidores da Segurança Pública de Minas Gerais.









Em fala no plenário da Assembleia Legislativa (ALMG), nesta quarta-feira (28/6), Rodrigues agradeceu o empenho dos parlamentares em resolver a situação dos servidores e criticou a condução do tema pelo governo. “Tentamos de todas as formas estabelecer um diálogo com o governo, mas infelizmente a frieza do governo para os gritos de socorro dos servidores da Segurança Pública, não tem sido suficiente”, disse o deputado.





Rodrigues ainda afirmou que os cinco deputados que compõem a bancada da segurança fizeram diversos apelos e reuniões, mas não foram ouvidos pelo governo. “Nos restou pedir apoio aos colegas deputados”, completou.





Ontem (27/6) o PL 822/2023 foi aprovado com o voto de 57 deputados , mas a emenda não foi apreciada devido a um acordo entre os parlamentares para dar celeridade ao processo do plenário. Rodrigues informou que a emenda será apresentada e votada no retorno do projeto para apreciação em 2º turno.