Duda Salabert vai acionar o Conselho de Ética contra deputado do PL

440

Duda afirma que Gayer, além de perder o mandato, deveria ser preso (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) afirmou, nesta quarta-feira (28/6), que vai acionar o Conselho de Ética da Câmara para pedir a cassação do colega parlamentar Gustavo Gayer (PL-GO), que afirmou que os brasileiros "são burros"e comparou o Qi da população com o de um macaco.









Em um podcast, transmitido no dia 23 de junho, mas que voltou a repercutir nas redes sociais, Gayer disse que o Brasil “dá título de eleitor para um monte de gente emburrecida” e que todos os países na África vivem uma “ditadura”. "Democracia não prospera na África. Para você ter uma democracia você tem que ter o mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado", dispara.





A representação no Conselho de Ética é enviado primeiro para a Mesa Diretora da Câmara, presidida pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), que deve enviar o processo ao colegiado. Aceito, o presidente do conselho, deputado Leur Lomato Júnior (União-BR), precisa escolher um relato para o caso.





Após a escolha, o parlamentar responsável terá dez dias úteis para elaborar um parecer e recomendar o arquivamento ou o prosseguimento do processo. A punição vai de censura à perda do mandato do parlamentar, que podem ser recorridos na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).