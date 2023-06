Ministra do Turismo: 'Sigo firme, de cabeça erguida, trabalhando'

440

'Sou uma fiel escudeira, defensora do presidente Lula e da gestão dele', diz Daniela Carneiro (foto: Ministério do Turismo/Flicker)





Daniela frisou que está pronta para conversar com Lula, caso ele a chame. O chefe do Executivo disse que espera o retorno da ministra ao Brasil para um encontro. “A hora que ele quiser conversar, estou pronta. Estou aqui para servir ao presidente Lula. Então, a hora que ele quiser conversar comigo, estarei pronta”, afirmou. “Sigo com o único compromisso, o de trabalhar, de falar sobre o turismo, de mostrar a sua importância para o Brasil”, emendou.





A ministra assinalou que está de cabeça erguida. “Vivo hoje de cabeça erguida, com muita tranquilidade, fazendo o trabalho que tem de ser feito, seguindo todas as metas definidas e seguindo as orientações do presidente Lula ”, comentou. Segundo ela, isso significa, inclusive, receber parlamentares na sua Pasta, mesmo os do União Brasil, que pedem a sua cabeça. Ela está trocando o partido pelo Republicanos. “Meu diálogo é aberto com todos, inclusive com deputados do União Brasil, ouvindo suas demandas. Esse é um governo do diálogo, que veio para fazer a diferença.”





Sobre o momento que está vivendo, a ministra disse que, após sair de um culto religioso, no qual ouviu uma pregação, tocou-se de que precisava ficar atenta a pessoas tóxicas e maldosas. “No mundo em que estamos vivendo e diante do que foram os últimos quatro anos, de um governo que implantou o ódio, temos de ficar bem atentos”, enfatizou.



Felizmente, acrescentou a ministra, o presidente Lula fala de respeito, igualdade, inclusão e democracia. "Quando a gente fala que a democracia está de volta, é porque o respeito e a inclusão estão de volta. Vamos juntos, pois temos muito a fazer, mostrar toda a nossa beleza. Turismo é isso, é alegria, diversidade, inclusão, acessibilidade", afirmou ela, ressaltando que não pode falar se aceitaria ocupar outro cargo no governo.

Lisboa — Alvo de fritura do União Brasil, partido pelo qual se elegeu deputada federal no Rio de Janeiro, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, disse que “segue firme” no cargo. “Sigo firme, desenvolvendo o meu trabalho, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade e para o crescimento da economia, para a geração de mais emprego”, afirmou, após participação no XI Fórum Jurídico de Lisboa.