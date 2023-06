"Uma hora você se encontra com a maldade", diz ministra do Turismo

440

Ministra do Turismo, Daniela Carneiro (foto: Pedro França/Agência Senado) A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, postou ontem em suas redes sociais um vídeo no qual cita que “uma hora ou outra você se encontra com a maldade” e que, apesar disso, “não significa que você precisa cair”. A ministra corre forte risco de perder o cargo por pressão do União Brasil, seu próprio partido, com o qual está em litígio para deixá-lo sem perder o mandato de deputada federal.





“Não tem jeito. Uma hora ou outra você se encontra com a maldade. Pessoas tóxicas, ingratas, negativas. Alguns vão se disfarçar de bondosos. Cuidado. Às vezes, o mal se veste de bem para ser mais mal ainda. Porém, isso não significa que você precisa cair”, disse Daniela no vídeo, compartilhado em suas redes como uma “reflexão especial”.









A saída de Daniela do cargo já é dada como certa por integrantes do Planalto. O ministério deve ser ocupado pelo deputado federal Celso Sabino (União-PA). A expectativa é de que a mudança ministerial seja oficializada nesta semana, após retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da viagem à Europa.