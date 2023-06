Bolsonaro precisa de ajuda via pix, diz Engler: 'Qualquer valor'

440

Os deputados Bruno Engler (PL-MG) e Nikolas Ferreira (PL-MG) foram às redes sociais nesta sexta-feira (23/6) divulgar o pix do Jair Bolsonaro (PL) para pedir qualquer valor que ajude o ex-presidente a pagar as multas que estão sendo cobradas.









Para que os apoiadores fizessem as doações, os deputados divulgaram o CPF do ex-presidente.



Recentemente, Bolsonaro foi multado em R$ 377 mil pela Justiça de São Paulo por desrespeitar a lei estadual de São Paulo ao não utilizar máscaras de proteção facial no 7 de Setembro na avenida Paulista em 2021, durante a pandemia de COVID-19.