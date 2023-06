Bolsonaro leva multa de R$ 376 mil por não usar máscara em ato

"Por não cumprir com a exigência do uso obrigatório de máscara de proteção facial nos espaços de acesso aberto ao público, vias públicas, incluindo as áreas de uso comum da população; e demais irregularidades aqui não relacionadas estão descritas nos autos", diz um trecho da infração.Ainda nesta semana, a Justiça paulista reduziu outra multa imposta ao ex-presidente pelo mesmo motivo, desta vez, em uma visita a Iporanga, no Vale do Ribeira, em agosto de 2021. Ele circulou pela cidade e cumprimentou apoiadores sem o equipamento, violando as regras sanitárias vigentes no auge da pandemia.A multa, na época, era de R$ 43,6 mil, mas Bolsonaro entrou com recurso alegando valor 'desproporcional' e a mesma passou para R$ 524,59.