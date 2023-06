Procuradora que ganha R$ 41 mil: 'Estamos em uma situação de pires na mão'

440

Procuradora Yara Alves: servidores do MPGO estão em greve, reivindicando reposição salarial com a inflação (foto: MPGO/Reprodução) Durante uma reunião do Colégio de Procuradores de Justiça de Goiás, na segunda-feira (29/5), uma procuradora demonstrou insatisfação com o salário. Yara Alves Ferreira e Silva, se juntou à colega Carla Fleury, que viralizou ao ressaltar uma situação financeira “ruim” dos servidores do Ministério Público do Estado (MPGO).









“Estamos em uma situação de pires na mão. Humilhados e agachados diante de todos os servidores de carreira jurídica do estado. Qual a razão desse tratamento?”, questionou Yara Alves, que recebeu um valor líquido de R$ 41.776,03 no último mês de maio, segundo portal da transparência.





Yara também se solidarizou com os servidores do MPGO que entram na terceira semana de greve, reivindicando, entre outras coisas, um reajuste salarial e atualização do plano de carreira.



Segundo nota da Associação Nacional do Ministério Público (ANMP), os funcionários acumulam uma perda de 15% por não terem tido reposição da inflação.