Ciro Nogueira sobre o governo Lula: 'O vinho virou vinagre'

Para o senador Ciro Nogueira não haveria outro governo Lula se o primeiro tivesse sido igual ao atual (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro (PL), continua tecendo fortes críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Neste sábado (3/6), o parlamentar comparou os primeiros dois mandatos do petista com o atual, afirmando que a gestão que era “vinho virou vinagre”.